W środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że brytyjski wariant koronawirusa nadal rozprzestrzenia się na całym świecie, w ubiegłym tygodniu jego obecność odnotowano w 60 krajach i terytoriach. Alarmujące dane płyną również z Izraela. Mimo zaszczepienia 30 proc. ludności przeciw Covid-19 Izrael jest światowym liderem, jeśli chodzi o nowe infekcje w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/Wojtek Jargiło /

Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 450 747 zakażonych. Od początku epidemii zmarło 34 141 pacjentów. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY RAPORTU>>>

Zmniejszenie liczby dostaw spowodowało zmiany w harmonogramie szczepień przeciw Covid-19 w Polsce. Część szpitali wstrzymała szczepienia osób z grupy zero pierwszą dawką. Placówki rozpoczęły też podawanie drugiej dawki. Od dziś ruszą szczepienia drugim dostępnym w kraju preparatem - firmy Moderna. W jedynym dotąd transporcie tej firmy jest 29 tysięcy dawek i wszystkie od razu trafią do szpitali węzłowych.

Rząd zmienia plan szczepień przeciw Covid-19. Jak poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, pierwszy etap został podzielonych na trzy podgrupy: seniorów 60+, osoby z chorobami przewlekłymi oraz nauczyciele i przedstawicieli służb mundurowych.

Włochy gotowe są podjąć w najbliższych dniach kroki prawne przeciwko koncernowi Pfizer z powodu opóźnienia dostaw szczepionki przeciwko koronawirusowi - poinformował nadzwyczajny komisarz ds. kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuri.





18:50 Malezja

W niemal całej Malezji od piątku będą obowiązywały ścisłe ograniczenia w kontaktach społecznych i działalności ekonomicznej z powodu Covid-19 - poinformował premier Muhyiddin Yassin.



W kraju notuje się rekordowe liczby zakażeń koronawirusem.





18:22 Wielka Brytania

1820 zgonów z powodu Covid-19 zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii, co jest najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju - podał brytyjski rząd.



Wykryto też 38 905 nowych zakażeń koronawirusem.





17:51 Holandia

Rząd Holandii zamierza wprowadzić, po raz pierwszy od drugiej wojny światowej, godzinę policyjną w celu dalszej walki z pandemią koronawirusa - poinformował pełniący obowiązki premiera Holandii Mark Rutte. Wniosek w tej sprawie musi być jeszcze zatwierdzony przez parlament.



17:30 Francja

Z powodu licznych przypadków zakażenia koronawirusem wśród piłkarzy Lorient nie odbędzie się zaplanowany na niedzielę mecz tej drużyny na wyjeździe z Nimes w 21. kolejce francuskiej ekstraklasy - poinformował klub gospodarza spotkania.

16:40 Kolejny poseł Lewicy z koronawirusem

Bogusław Wontor to kolejny poseł Lewicy, który otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Łącznie zakażonych koronawirusem jest szóstka parlamentarzystów Lewicy - wszyscy związani z Sojuszem Lewicy Demokratycznej.





16:22 Małopolska

Osiem osób w Małopolsce trafiło na SOR lub było hospitalizowanych w związku z powikłaniami możliwymi po szczepieniu przeciwko Covid-19. Chodzi o pacjentów z Tarnowa i Limanowej, przy czym u zaszczepionych w Tarnowie wykryto Covid-19.



Siedem osób, pracowników służby zdrowia, po upływie kilku dni od szczepienia zgłosiło się na SOR Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie, bo źle się czuły, jednak nie na tyle, aby zostać w szpitalu. Wykonano im testy w kierunku COVID-19. Wyniki okazały się dodatnie.



Pytanie, czy zakaziły się już po szczepieniu, ponieważ organizm mógł być wtedy trochę osłabiony, czy miały COVID-19 już w chwili szczepienia. Zdaje się, że COVID-19 w chwili szczepienia jest bardziej prawdopodobny - powiedział rzecznik prasowy placówki Damian Mika.



Osoby te przebywają w domu, ich stan jest dobry.

15:51 Niemcy

W Niemczech do 5 proc. ma wzrosnąć odsetek koronawirusów, które będą sekwencjonowane w poszukiwaniu nowych jego wariantów. Najwięcej próbek tych patogenów badanych jest w Danii i Wielkiej Brytanii.



W Danii analizowanych jest 10 proc. pozyskanych w trakcie testów koronawirusów. W Wielkiej Brytanii ocenia się ponad 5 proc. próbek, ale wkrótce odsetek ten również ma się zwiększyć do 10 proc.

15:20 Małopolskie

W małopolskich szpitalach trwają szczepienia drugimi dawkami personelu medycznego. W Szpitalu Uniwersyteckim od poniedziałku do końca tygodnia preparat przyjmie łącznie 825 osób. Szpital w Limanowej drugie dawki otrzyma w czwartek i zaszczepi nimi 75 osób.



Placówki wstrzymały podawanie pierwszych dawek osobom z grupy zero - to skutek decyzji firmy Pfizer o czasowym zmniejszeniu dostaw.

15:00 Warszawa

W Szpitalu Południowym na warszawskim Ursynowie od poniedziałku, 25 stycznia uruchomiony zostanie punkt szczepień przeciw COVID-19 - poinformował stołeczny ratusz.

W stolicy ma być blisko 260 punktów szczepień, z czego 43 będą działały w miejskich placówkach - podał.

14:33 Dolnośląskie

Na Dolnym Śląsku zaszczepionych zostało dotychczas 51,5 tys. osób. Najwięcej we Wrocławiu - 25,2 tys. osób - wynika z danych opublikowanych przez resort zdrowia. W środę kontynuowano szczepienia z grupy zero i drugą dawką szczepionki.



14:22 Polska zamawia dodatkowe szczepionki

Polska dodatkowo zamówiła 25 milionów dawek szczepionki firmy Pfizer i BioNTech - dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska - Borginon. Wcześniej od tych firm kupiliśmy ponad 16,5 miliona.





13:57 Szczepienia w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rozpoczęło się podawanie drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Do tej pory w placówce tej zaszczepiono ponad 1850 osób.



27 grudnia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zaszczepiono pierwszą w regionie osobę przeciw COVID-19. Od tej pory do 16 stycznia pierwszą dawkę szczepionki przyjęło już 1859 osób z grupy "0", z tego 1290 to personel szpitala, a reszta to pracownicy podmiotów zewnętrznych.





13:30 Węgry: Ponad 1,7 mln osób zarejestrowało się do szczepienia przeciw Covid-19

Już 1,755 mln osób zarejestrowało się na Węgrzech drogą internetową lub listownie do szczepienia przeciw Covid-19 - poinformowała w środę na konferencji prasowej online naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller.



Mueller podała, że dotąd zaszczepiono 130 tys. osób, z czego 120 tys. to pracownicy służby zdrowia, a pozostali - mieszkańcy domów opieki dla osób starszych.



Zaznaczyła, że wykorzystano już wszystkie szczepionki, jakie otrzymały wcześniej Węgry (zachowując część preparatów na drugą dawkę), a w środę dotarły preparaty Pfizera wystarczające do zaszczepienia kolejnych 36 tys. osób.







13:22 Szczepienia w woj. łódzkim

Seniorzy, którzy ukończyli 80 lat nadal zapisują się na szczepienia przeciw Covid-19 do punktów szczepień w różnych dzielnicach Łodzi. Wciąż są wolne terminy - powiedziała rzeczniczka łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder.



Rzeczniczka zaznaczyła, że osoby starsze powinny zapisywać się na szczepienia w możliwie jak najbezpieczniejszy dla ich zdrowia sposób.



Prosimy, aby seniorzy korzystali z wygodnych sposobów rejestracji, na przykład: poprzez infolinię 989, tzw. e-rejestrację na stronie pacjent gov. lub dzwoniąc do punktu szczepień - apelowała Leder i dodała, że w Łodzi wciąż są wolne terminy dla osób, które skończyły 80 lat.





13:18 w Turcji już ponad milion zaszczepionych przeciw Covid-19

Ponad milion osób przyjęło pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 chińskiej firmy Sinovac w pierwszym tygodniu szczepień w Turcji - wynika z opublikowanych w środę danych tureckiego ministerstwa zdrowia.



Pierwszego dnia szczepień zastrzyk dostało 285 tys. osób, a drugiego - ponad 300 tys. Następnie tempo szczepień nieco zwolniło i dziennie Sinovac podawany jest około 100 tys. Turków.



Jako pierwsi szczepionki otrzymali pracownicy służby zdrowia, a następnie osoby starsze. W ubiegły czwartek publicznie zaszczepili się również prezydent Recep Tayyip Erdogan i minister zdrowia Fahrettin Koca.





13:00 Naukowcy zidentyfikowali pięć odmian Covid-19

Choroba Covid-19 wciąż nie odsłoniła przed nami wszystkich swoich tajemnic. Wiadomo o niej, że ma wiele twarzy, a osoby zakażone koronawirusem przechodzą ją w bardzo różny sposób. Najnowsze badania naukowców z Niemiec, Grecji i Holandii wskazują na to, że istnieje co najmniej pięć odmian Covid-19. Jak pisze w najnowszym numerze czasopismo "Genome Medicine", można je wyróżnić na podstawie zmian aktywności niektórych genów i różnych reakcji układu odpornościowego.



12:43 Francja: Ekspertka: Szczyt zakażeń koronawirusem spodziewany w marcu

Szczyt zakażeń koronawirusem we Francji nastąpi w marcu - przewiduje kierowniczka oddziału chorób zakaźnych w jednym z paryskich szpitali Karine Lacombe. Wirusolog Arnaud Fontanet nie wyklucza wprowadzenia przez władze ponownego lockdownu, jeśli godzina policyjna nie przyniesie spadku liczby infekcji.





We wtorek krajowe służby sanitarne odnotowały najwyższą od końca listopada liczbę hospitalizacji pacjentów z koronawirusem (1995), 315 osób trafiło na oddziały intensywnej terapii.



Lacombe spodziewa się jednak znacznie większego wzrostu liczby zakażeń w nadchodzących tygodniach wraz z rozprzestrzenianiem się wariantu brytyjskiego, uznawanego za bardziej zaraźliwy.



Poproszona o skomentowanie wprowadzenia obowiązku noszenia masek typu FFP2 w transporcie publicznym w niemieckim kraju związkowym Bawaria, ekspertka powiedziała stacji BFM TV, że we Francji zalecenie to jest "przedmiotem wielu debat w środowisku naukowym". Dodała jednak, że maskę tę bardzo trudno jest nosić przez cały dzień.



12:27 Prof. Horban: Mamy 9,5 mln osób narażonych na ciężki przebieg Covid-19

W Polsce mamy w sumie 9,5 mln osób narażonych na ciężki przebieg Covid-19 i im ktoś starszy, tym szybciej powinien być szczepiony, prawie 20 proc. chorych powyżej 80. roku życia umiera - powiedział w środę główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban.



Dodał, że długiej dyskusji Rada Medyczna zdecydowała się zaproponować dodanie do grupy pierwszej szczepień niewielkiej liczby osób, które są poniżej 60. roku życia, ale mają choroby, które będą powodowały, że przebieg zakażenia Covid-19 będzie bardzo ciężki.



Horban wyjaśnił, że chodzi o chore osoby, które są wentylowane mechanicznie w domu. "Jest to grupa 8 tys. osób, ci ludzie, jeżeli zakażą się, to właściwie w stu procentach umrą" - powiedział.



Dodał, że to do grupy pierwszej mają zostać dodane też osoby po przeszczepach, osoby dializowane oraz osoby chore na nowotwory, "zwłaszcza takie, które są aktywnie leczone".

12:08 Zmiana kolejności szczepień

11:55 Rzecznik MZ: Nie wstrzymujemy żadnych szczepień w grupie "zero", jedynie je przejściowo ograniczamy

Nie wstrzymujemy żadnych szczepień w grupie "zero", jedynie je chwilowo ograniczamy z powodu przejściowo zmniejszonych dostaw przez firmę Pfizer - przypomniał w środę w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Przypomniał też, że szpitale węzłowe szczepiące do tej pory osoby z grupy zero składają zamówienia do każdego czwartku. To zapotrzebowanie na pięć dni roboczych. Trafiają one do nich w poniedziałek, ale jest możliwość zamówienia dodatkowych dawek na weekend.





11:45 Pomoc dla prywatnych kwater

Przedziwna była dotąd sytuacja prawna dot. pomocy finansowej dla przedsiębiorców oferujących noclegi: pomoc przyznana została bowiem wyłącznie hotelom i pensjonatom. O pozostałych firmach oferujących noclegi rząd przez wiele tygodni zapominał.



Od 1 lutego się to zmieni: na wsparcie będą mogły liczyć również kwatery prywatne.

Mowa o zwolnieniu z ZUS-u, dopłatach do zatrudniania pracowników i o mikrodotacjach rzędu 5 tysięcy złotych.

Pomoc zacznie obowiązywać w lutym, ale pieniądze będzie można dostać także za grudzień i styczeń.

11:34 Akcja szczepień w Polsce

11:23 Chiny: Władze: Podano już 15 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19

Mieszkańcom Chin podano już ponad 15 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19, a chińscy producenci Sinopharm, Sinovac i CanSino Biologics złożyli wnioski o przystąpienie do globalnego mechanizmu dystrybucji COVAX - ogłosiły w środę władze ChRL.



Masowe szczepienia określonych grup zawodowych trwają w Chinach kontynentalnych od końca grudnia, gdy władze dopuściły do powszechnego użytku preparat opracowany przez chińską grupę biotechnologiczną CNBG, spółkę zależną Sinopharmu.

11:15 Polska bez testów na obecność nowych wariantów koronawirusa

"Kraje Unii Europejskiej powinny zwiększyć badania próbek pozytywnych przypadków Covid-19 na obecność nowych wariantów takich jak brytyjski czy południowoafrykański do co najmniej 5 proc., a najlepiej 10 proc" - rekomenduje Komisja Europejska. Problem w tym, że Polska na razie ogóle nie robi takich badań. Badania takie mają się dopiero rozpocząć pod kierunkiem prof. Krzysztofa Pyrcia, który w rozmowie z naszą dziennikarką Katarzyną Szymańską-Borginon przyznał, że czeka na próbki niezbędne do testowania już od dwóch tygodni.



10:59 Rosja: Na Covid-19 zmarło w ciągu doby 597 osób, najwięcej od początku roku

W Rosji w ciągu ostatniej doby zmarło 597 pacjentów z Covid-19 - poinformował w środę sztab ds. walki z pandemią. Jest to najwyższy dobowy przyrost zgonów od początku bieżącego roku. Ogólna liczba przypadków śmiertelnych od wybuchu epidemii wzrosła do 67 220.



Wysoka śmiertelność utrzymuje się w Petersburgu, gdzie w ciągu minionej doby zmarły 72 osoby. W Moskwie odnotowano 65 przypadków śmiertelnych, w obwodzie moskiewskim - 37.

10:50 Izrael: Wskaźniki epidemiczne nadal alarmujące mimo zaszczepienia 30 proc. ludności

Mimo zaszczepienia 30 proc. ludności przeciw Covid-19 Izrael jest światowym liderem, jeśli chodzi o nowe infekcje w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Resort zdrowia zapowiada podawanie dziennie 250 tys. szczepionek. Od wtorku mogą się zaszczepić wszyscy Izraelczycy powyżej 40. roku życia.



Dane są alarmujące - w poniedziałek potwierdzono rekordowe 10 051 nowych zakażeń koronawirusem, pomimo trwającego od 27 grudnia lockdownu, a od początku stycznia zmarło 15 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych trwającej od 10 miesięcy pandemii (650 z 4142 chorych).

10:40 Najnowszy bilans pandemii w Polsce

10:15 Dzienny raport o koronawirusie w Polsce

09:41 Australian Open - kolejne przypadki koronawirusa wśród zawodników

Dwa kolejne przypadki zainfekowania koronawirusem wśród tenisistów przygotowujących się do wielkoszlemowego Australian Open odnotowano w środę - poinformowała minister policji stanu Wiktoria Lisa Neville. Dzień wcześniej ujawniono także dwa przypadki.



Neville dodała, że trzeci przypadek zakażenia został wykryty u osoby z obsługi. W sumie już dziesięć osób związanych z "Wielkim Szlemem", w tym czterech graczy, miało pozytywny wynik testu na obecność wirusa.



09:16 #SZCZEPIMYSIĘ

09:03 Wakacje mogą być rekordowe. Nadchodzący sezon ratunkiem dla branży?

Ferie nie wypaliły, Polacy myślą więc o wakacjach. "Już teraz osiągnęliśmy poziom 2/3 zeszłorocznych rezerwacji na lipiec i sierpień" - raportują eksperci portalu Noclegi.pl. Rosnące zainteresowanie wakacjami i bonem turystycznym to dla branży nadzieja na wyjście z zapaści.



Jak wynika z danych Noclegi.pl im bliżej końca obecnych obostrzeń - do 31 stycznia 2021 roku, tym większe zainteresowanie wyjazdami.



"Polacy nastawiają się na wakacyjny urlop poza domem w 2021 roku. Jeśli ruszy turystyka, nie wykluczamy, że pobijemy rekord. Już teraz osiągnęliśmy poziom 2/3 rezerwacji z lipca i sierpnia 2020 roku" - mówi Natalia Jaworska, ekspert portalu rezerwacyjnego Noclegi.pl.

08:50 Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM. Powikłania po Covid-19

Bóle głowy, problemy z koncentracją i zmęczenie. To niektóre powikłania po zakażeniu koronawirusem. O tym, co zrobić, aby zmniejszyć ich ryzyko, będziemy mówić w tym tygodniu w cyklu Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM. Długotrwałych skutków choroby doświadcza około dziesięciu procent pacjentów.



08:33 Poranna rozmowa w RMF FM

08:09 WHO: Brytyjski wariant koronawirusa rozprzestrzenia się w co najmniej 60 krajach i terytoriach

Brytyjski wariant koronawirusa nadal rozprzestrzenia się na całym świecie, w ubiegłym tygodniu jego obecność odnotowano w 60 krajach i terytoriach; to o 10 więcej niż 12 stycznia - poinformowała w środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).



Szczep południowoafrykański koronawirusa, który podobnie jak brytyjski jest znacznie bardziej zaraźliwy niż oryginalny wariant SARS-CoV-2, rozprzestrzenia się wolniej i występuje w 23 krajach i terytoriach; to o trzy więcej niż 12 stycznia - podało WHO w cotygodniowym przeglądzie epidemiologicznym.

Organizacja wskazała również, że monitoruje rozpowszechnianie dwóch innych wariantów, które pojawiły się w Brazylii - chodzi o wariant P1, który pojawił się w stanie Amazonas i został wykryty także w Japonii u czworga osób, które wróciły z Brazylii, a także o jeszcze jeden wariant.



Aktualnie jest niewiele dostępnych informacji pozwalających ocenić, czy zdolność przenoszenia się wirusa lub jego nasilenie są modyfikowane przez te dwa nowe warianty - zauważa WHO. Zastrzega, że ich cechy genetyczne podobne do szczepów brytyjskiego i południowoafrykańskiego sprawiają, że konieczne są dalsze badania.



Ocenia się, że wariant brytyjski, zgłoszony w połowie grudnia do WHO, jest o 50 do 70 proc. bardziej zaraźliwy niż oryginalny koronawirus.

07:55 Ekspert: "Czeski szczep" koronawirusa jest dość popularny

Tzw. czeski wariant koronawirusa jest dość popularny w Czechach i podobnie jak angielski czy duński charakteryzuje się tym, że w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów - powiedział PAP zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego NIZP-PZH dr hab. Rafał Gierczyński.



Dodał, że poprzez mutacje wirus adaptuje się do naszej populacji.



Cytat Mówiąc o wariantach wirusa SARS-CoV-2 pamiętajmy, że nie znają one granic, a ich obiegowe nazwy często pochodzą od krajów, w których wariant został po raz pierwszy wykryty lub w których były często obserwowane. zaznaczył ekspert z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny.

Dodał, że zmiana układu aminokwasów w białku S to jedna z cech adaptacyjnych wirusa.

07:43 "DGP": Chorych na covid nawet 10 razy więcej

Z szacunków ekspertów wynika, że od 12 do 15 mln Polaków już mogło uzyskać odporność na wirusa. Abyśmy jednak zyskali zbiorową odporność, przechorować lub się zaszczepić musi drugie tyle - podaje w środę "Dziennik Gazeta Prawna".



Ja wskazuje gazeta, oznacza to też, że realna liczba zakażonych może być dziesięciokrotnie wyższa niż potwierdzone przypadki (tych, jak wykazuje resort zdrowia, jest 1,4 mln od początku pandemii). Podstawą dla takich obliczeń są m.in. efekty ostatnich testów przesiewowych nauczycieli, z których wynika, że zakażonych jest 2 proc. kadry.



"DGP" podaje, że te wyliczenia potwierdza prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Według niego, liczba realnie chorych może być około 9 razy większa. Czyli COVID-19 przeszło w Polsce 12-13 mln osób.

07:28 Niemcy: Blisko 16 tys. zakażeń koronawirusem w ciągu doby, 1148 zgonów

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 15 974 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 1148 kolejnych zgonów - poinformował w środę rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Od początku pandemii zdiagnozowano w sumie 2 068 002 przypadki zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarło do tej pory w RFN 48 770 osób. Wyzdrowiało około 1 741 800.

06:58 Mimo niedoborów szczepionki na koronawirusa, w USA dochodzi do przypadków jej marnotrawienia

Jak poinformował Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (DHHS,) w niedzielę podczas transportu do Michigan w USA uległa zniszczeniu większość z 21 dostaw szczepionki Moderna Covid-19. Opóźni to wysiłki stanu w zwalczaniu pandemii.



Dystrybutor szczepionki poinformował, że większość z 11 900 dawek w przesyłkach znalazła się w zbyt niskiej temperaturze i są teraz bezużyteczne. Szczepionka Moderny jest przechowywana i wysyłana w temperaturze około - 20 st. Celsjusza.



Po dostarczeniu szpitalom szczepionkę można przechowywać w temperaturze od 2,2 do 25 st. Celsjusza przez maksymalnie sześć godzin przed podaniem pacjentom.



Urządzenia stosowane podczas transportu szczepionek umożliwiają kontrolowanie temperatury, aby zapewnić ich bezpieczny dowóz. Przyczyna spadku temperatury nie jest jeszcze znana i bada to jej dystrybutor, co potwierdziły w komunikacie prasowym władze stanowe.



Jak dodały, dodatkowe sześć dostaw zostało wstrzymanych, aby upewnić się, że nie wystąpiły problemy z temperaturą. Może to opóźnić w tym tygodniu podanie preparatu w dodatkowych sześciu punktach szczepień.



W Michigan od zeszłego miesiąca rozprowadzono prawie 1,05 miliona dawek szczepionki firmy Pfizer i Moderna. Pacjentom zaaplikowano jednak mniej niż połowę z tej liczby.

06:45 Szpitale w regionach modyfikują harmonogram szczepień; trwa podawanie drugiej dawki

Zmniejszenie liczby dostaw spowodowało zmiany w harmonogramie szczepień przeciw Covid-19. Część szpitali wstrzymała szczepienia osób z grupy zero pierwszą dawką. Placówki rozpoczęły też podawanie drugiej dawki. Od dziś ruszą szczepienia drugim dostępnym w kraju preparatem - firmy Moderna. W jedynym dotąd transporcie tej firmy jest 29 tysięcy dawek i wszystkie od razu trafią do szpitalu węzłowych.



06:24 Włochy chcą podjąć kroki prawne przeciwko Pfizerowi z powodu opóźnień

Włochy gotowe są podjąć w najbliższych dniach kroki prawne przeciwko koncernowi Pfizer z powodu opóźnienia dostaw szczepionki przeciwko koronawirusowi - poinformował nadzwyczajny komisarz ds. kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuri.



W wydanej nocie ogłosił, że w tej sprawie otrzymał wyrazy solidarności od przewodniczących władz wszystkich regionów kraju podczas specjalnej narady, w której uczestniczyli też ministrowie zdrowia i polityki regionalnej.



Ochrona zdrowia obywateli nie podlega negocjacjom. Kampania szczepień nie może zostać wyhamowana, tym bardziej podanie drugiej dawki wielu Włochom, którzy już otrzymali pierwszą - oświadczył nadzwyczajny rządowy komisarz.



Wyraził ubolewanie, że rozmowy z koncernem nie przyniosły oczekiwanego przez władze w Rzymie rezultatu.

06:03 USA: 401 586 ofiar śmiertelnych Covid-19 od początku pandemii

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował we wtorek, że od wybuchu epidemii w Stanach Zjednoczonych odnotowano łącznie 24 mln 247 006 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga już 401 586.



Placówka naukowa z Baltimore podała, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 1381 kolejnych ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 137 885 osób. Pierwszy przypadek COVID-19 w Stanach Zjednoczonych odkryto 362 dni temu, 21 stycznia 2020.

05:50 Merkel: Nie wykluczamy przywrócenia kontroli granicznych

W obliczu ryzyka rozprzestrzenienia się nowych mutacji koronawirusa Niemcy nie wykluczają przywrócenia kontroli na swych granicach z krajami Unii Europejskiej - ostrzegła we wtorek późnym wieczorem kanclerz Angela Merkel.



Wcale tego nie chcemy, liczymy na partnerską współpracę z sąsiadami, ale gdyby te kraje miały podążać innymi drogami, czego w tej chwili nie dostrzegam, to musimy być przygotowani na ostateczność i powiedzieć: musimy przywrócić kontrole graniczne - stwierdziła szefowa niemieckiego rządu.

05:40 Meksyk: Rekordowa liczba zgonów na Covid-19 w ciągu doby: blisko 1,6 tysiąca

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Meksyku najwyższą od początku pandemii liczbę zgonów z powodu koronawirusa: 1584 - poinformowało we wtorek wieczorem czasu miejscowego meksykańskie ministerstwo zdrowia.



Ministerstwo poinformowało także o blisko 19 tysiącach nowych zakażeniach. Epidemia pogłębia się, mimo masowej akcji szczepień. Najwięcej infekcji i zgonów jest w stołecznym obszarze metropolitalnym z 23 mln mieszkańców.



Od początku pandemii w Meksyku zarejestrowano 1 668 396 zakażeń koronawirusem i 142 832 zgony.

05:33 Pandemia koronawirusa w Polsce i na świecie