Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w sobotę, że w ciągu ostatnich 24 godzin nastąpił najwyższy od początku epidemii wzrost liczby zakażeń koronawirusem - 212 326 nowych przypadków. Najwięcej nowych infekcji zdiagnozowano w USA, Brazylii i Indiach.

Pleksi, przyłbice i maseczki - dzięki tym środkom rozprzestrzenianie się koronawirusa powinno być ograniczane / NEIL HALL / PAP

Organizacja poinformowała też, że przerywa testowanie hydroksychlorochiny, leku na malarię, oraz kombinacji leków na HIV lopinaviru i ritonaviru, ponieważ stosowanie ich u pacjentów chorych na Covid-19 nie zmniejszyło liczby przypadków śmiertelnych.



Dziennie na Covid-19 umiera na świecie około 5 tys. osób - podaje WHO.



W piątek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że testy kliniczne tych leków trwają i bierze w nich udział niemal 5,5 tys. pacjentów w 39 państwach świata.



WHO prowadzi jednak nadal badania nad remdesivirem jako ewentualnym lekiem na Covid-19.



Według agencji Reutera liczba przypadków zakażenia na całym świecie przekroczyła w piątek 11 mln; w ciągu siedmiu miesięcy epidemia zabiła ponad pół miliona ludzi.