Niska wilgotność powietrza może przyczyniać się do wzrostu liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 – przekonują australijscy naukowcy na łamach pisma “Transboundary and Emerging Diseases”. Ich zdaniem jest to kolejny powód do noszenia maseczek.

Zdjęcie ilustracyjne / HAO QY / PAP/EPA

Naukowcy z University of Sydney (Australia) i ich współpracownicy z Fudan University School of Public Health w Szanghaju (Chiny) wyliczyli, że spadek wilgotności względnej powietrza o 1 proc. może przyczyniać się do wzrostu liczby przypadków CIVID-19 o 7-8 proc.



Już wcześniej badania prowadzone przez zespół epidemiologa prof. Michaela Warda z University of Sydney we wczesnej fazie epidemii COVID-19 w Sydney i okolicach wykazały, że istnieje związek między niższą wilgotnością powietrza a zwiększoną transmisją wirusa w populacji. Podobną zależność wykazano również w badaniach innych naukowców.



Z najnowszych wyliczeń wynika, że spadek o 10 proc. wilgotności względnej powietrza ma związek z około dwukrotnym wzrostem odnotowanych przypadków COVID-19.



To nasze drugie badanie dostarcza kolejnych dowodów na to, że wilgotność powietrza jest kluczowym czynnikiem mającym wpływ na szerzenie się COVID-19 - ocenił prof. Ward.



Jak tłumaczy epidemiolog, niska wilgotność powietrza zwiększa ryzyko zachorowania na COVID-19 m.in. dlatego, że przy niższej wilgotności, gdy powietrze jest bardziej suche, cząstki aerozolu w powietrzu są mniejsze. Wydalane podczas kichania czy kaszlu mniejsze aerozole, zawierające wirusa, mogą być dłużej zawieszone w powietrzu. Wówczas zwiększa się ekspozycja na nie innych osób. Natomiast gdy powietrze jest wilgotne, a cząstki aerozolu są większe i cięższe, szybciej opadają one na różne powierzchnie.



Zdaniem prof. Warda wyniki te potwierdzają potrzebę noszenia przez ludzi maseczek, zarówno po to, by zapobiec emisji aerozoli przez osoby zakażone SARS-CoV-2, jak i przeciwdziałać narażeniu zdrowych osób na kontakt z aerozolami zwierającymi cząstki wirusa.