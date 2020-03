Cztery śledztwa w związku z podejrzeniem groźby sprowadzenia niebezpieczeństwa publicznego prowadzi policja węgierska przeciw autorom i rozpowszechniającym teksty internetowe o koronawirusie zawierające fake newsy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Na stronie Narodowego Biura Śledczego (NNI) poinformowano, że w lutym przesłuchano 30-letniego mężczyznę i 44-letnią kobietę jako podejrzanych, gdyż napisali, że na Węgrzech zakaziło się koronawirusem więcej osób, niż poinformowały władze.

Z kolei 32-letni mężczyzna rozprowadzał w internecie nieprawdziwe informacje o koronawirusie. Został zatrzymany w środę i przesłuchany, a podczas rewizji skonfiskowano należący do niego sprzęt informatyczny.



NNI podało, że od pojawienia się na Węgrzech koronawirusa stale monitoruje treści internetowe dotyczące Covid-19.



Węgierskie MSW podało w piątek, że poszukuje autorów fake newsa, jakoby planowano objęcie Budapesztu kwarantanną. Zaapelowało też do mieszkańców i rozwagę, przestrzeganie zaleceń rządu i czerpanie informacji tylko z wiarogodnych źródeł.



Liczba osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem, na Węgrzech wzrosła do 19, 79 osób przebywa na kwarantannie, a wykonano dotąd 858 testów - poinformowano w piątek na rządowej stronie poświęconej rozwojowi epidemii.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Policjanci szukali pacjenta z podejrzeniem koronawirusa