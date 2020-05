Lekarz lecący w sobotę z New Jersey do Kalifornii opublikował na Twitterze zdjęcie wypełnionego ludźmi samolotu. Dodał, że pasażerowie byli "przerażeni" i "zszokowani", a linie zapewniały wcześniej, że pozostawią puste środkowe miejsce - podał w poniedziałek serwis internetowy "USA Today".

Dr Ethan Weiss, kardiolog i naukowiec z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, w sobotę opublikował na Twitterze zdjęcie, na którym widać wnętrze wypełnionego pasażerami samolotu United Airlines lecącego z Newark w stanie New Jersey do San Francisco w Kalifornii. "Wygląda na to, że United łagodzi swoje zasady dystansu społecznego" - napisał na Twitterze Weiss. Dodał, że "ludzie w tym samolocie są przerażeni / zszokowani".

W osobnym tweecie Weiss zamieścił oświadczenie United, wysłane przed lotem do wszystkich pasażerów, mówiące o "automatycznym blokowaniu środkowego miejsca", co miało zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Weiss wyjaśnił, że jest jednym z pracowników medycznych, którzy zostali za darmo przetransportowani przez United Airlines do Nowego Jorku, żeby pomóc w opiece nad pacjentami w związku z pandemią koronawirusa. Do San Francisco wracał z grupą 25 osób, które pracowały w nowojorskich szpitalach przez ostatnie dwa-cztery tygodnie.

Rzeczniczka United Airlines Kimberly Gibbs zapewniła "USA Today", że linie wdrożyły nowy proces wchodzenia na pokład i wysiadania z samolotu. Podkreśliła też, że lot do San Francisco "miał dodatkowych 25 pracowników medycznych na pokładzie", a w ciągu ostatnich kilku tygodni liniami bezpłatnie podróżowało w sumie ponad tysiąc pracowników medycznych.

Wszyscy pasażerowie i pracownicy zostali poproszeni o noszenie osłon twarzy, zgodnie z naszymi nowymi zasadami - dodała rzeczniczka United.