W Rosji w ciagu ostatniej doby odnotowano 11 656 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 94 kolejne osoby - podał w poniedziałek sztab rządowy.

Żołnierze w maseczkach ochronnych na ulicach Moskwy / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Łączna liczba zakażeń koronawirusem w Rosji wzrosła do 221 344. Zmarło już 2009 osób. Dobowy wzrost o 11 656 przypadków jest najwyższy w Rosji od początku panddemii.



W ciągu ostatniej doby w Rosji wyzdrowiało 5495 osób i łączna liczba wyleczonych pacjentów z Covid-19 wzrosła do 39801.



Dziś w Moskwie ma odbyć się narada z udziałem prezydenta Władimira Putina na temat możliwego wydłużenia obowiązujących w Rosji do wtorku włącznie dni wolnych od pracy. Wcześniej Putin polecił przygotowanie stopniowego łagodzenia ograniczeń począwszy od 12 maja.



Władze Moskwy i ościennego obwodu moskiewskiego już zapowiedziały przedłużenie restrykcji do 31 maja. Oba regiony prowadzą pod względem liczby zakażeń; na Moskwę przypada ponad połowa ogółu zachorowań w Rosji. Na analogiczny krok zdecydowała się druga, po stolicy, największa metropolia Rosji - Petersburg.