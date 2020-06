Chińskie i norweskie władze doszły do wniosku, że norweski łosoś prawdopodobnie nie jest źródłem koronawirusa, znalezionego na deskach do krojenia na pekińskim bazarze. "Dla całkowitej pewności możemy wstrzymać eksport łososia do Chin" - powiedział norweski minister rybołówstwa i owoców morza Odd Emil Ingebrigtsen.

