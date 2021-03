Wygląda na to, że problemy neurologiczne związane z zakażeniem koronawirusem i zachorowaniem na Covid-19 nie ograniczają się do przejściowej utraty węchu i smaku. Coraz więcej doniesień wskazuje na to, że SARS-CoV-2 wywołuje też problemy ze słuchem i błędnikiem. Pisze o tym w przeglądowej pracy na łamach czasopisma "International Journal of Audiology" grupa naukowców, kierowana przez badaczy z University of Manchester i NIHR Manchester Biomedical Research Centre.

