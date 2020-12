Resort zdrowia Kanady poinformował o zatwierdzeniu do użytku szczepionki przeciw Covid-19 firmy Moderna. Pierwsze dawki preparatu zostaną dostarczone w najbliższych dniach - przekazał premier Justin Trudeau.

"Pierwsze dawki z gwarantowanych 40 mln zostaną dostarczone w ciągu najbliższych dni" - powiedział Trudeau podczas konferencji prasowej. Dodał, że jeszcze w środę będzie rozmawiać na temat dostaw z przedstawicielem Moderny.

Trudeau poinformował, że do końca stycznia przyszłego roku Kanada powinna otrzymać łącznie 1,2 mln dawek szczepionki Moderny i dopuszczonej 9 grudnia do użytku szczepionki Pfizer-BioNTech.



Amerykańska firma złożyła w Kanadzie dokumentację 12 października. "Po dokładnym i niezależnym przeglądzie dostarczonych materiałów uznano, że szczepionka Moderny spełnia surowe wymogi bezpieczeństwa, skuteczności i jakości" - podkreślono w komunikacie kanadyjskiego ministerstwa zdrowia (Health Canada). Szczepionka może być w Kanadzie stosowana dla osób powyżej 18. roku życia, a producent ma obowiązek stałego przekazywania władzom kanadyjskim nowych informacji na temat działania szczepionki i jej skuteczności.



"Dzisiejsze zezwolenie jest krytycznym krokiem ku zapewnieniu, by dodatkowe szczepionki na Covid-19 były dostępne dla Kanadyjczyków w całym kraju. Inne wymogi dotyczące przechowywania i dystrybucji szczepionki Moderny oznaczają, że może być ona dostarczona do odległych społeczności" - podkreślono w komunikacie.



9 grudnia federalny resort zdrowia dopuścił do stosowania w Kanadzie szczepionkę Pfizer-BioNTech i szczepienia z jej użyciem rozpoczęły się pięć dni później. Szczepionka Pfizer-BioNTech wymagała zorganizowania bezpiecznego przechowywania w temperaturze minus 70 st. Celsjusza i władze terytoriów, na których nie istnieje sieć szpitali znajdujących się blisko mieszkających na odległych terenach społeczności, od początku podkreślały, że muszą poczekać na szczepionkę łatwiejszą w obsłudze.



Moderna informowała 30 listopada, że dane kliniczne wskazują na 94-proc. skuteczność ochrony przed Covid-19. To podobna skuteczność do szczepionki koncernu Pfizer-BioNTech, który po trzeciej fazie testów klinicznych swojej szczepionki informował 18 listopada o 95-procentowej skuteczności. Obie szczepionki podawane są w dwóch dawkach, przy czym druga dawka szczepionki Moderny podawana jest po 28 dniach, a Pfizer-BioNTech po 21 dniach.



Rząd Kanady zamówił ponad 400 mln dawek u siedmiu producentów, poza Pfizerem i Moderną na razie dokumentację do federalnego resortu zdrowia przekazały jeszcze Janssen i AstraZeneca.