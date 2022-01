Ponad milion nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w poniedziałek po raz pierwszy w USA - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa (JHU). Rośnie też liczba hospitalizacji.

Lekarz podczas wykonywania testów wymazowych na obecność wirusa SARS-CoV-2/ Zdj. ilustracyjne / Radek Pietruszka / PAP

Według JHU w poniedziałek odnotowano ponad 1,08 mln zakażeń. To prawie dwukrotnie więcej niż poprzedni rekord z minionego czwartku.



Jak zaznacza dziennik "Wall Street Journal", tak wysoka liczba infekcji częściowo wynika z faktu, że niektóre stany nie uaktualniają danych podczas weekendu. Jednocześnie statystyka ta nie zawiera danych z sześciu stanów, które nie podały w poniedziałek nowych statystyk. Władze Georgii np. poinformowały, że powodem była "duża liczba danych, która przeciążyła system".

Dwukrotny wzrost tygodniowej średniej

Siedmiodniowa średnia nowych przypadków to obecnie ponad 487 tys. na dobę i jest dwukrotnie wyższa w stosunku do poprzedniego tygodnia.

Wzrosła też - choć w wolniejszym tempie, o 23 proc. - średnia liczba hospitalizowanych osób z Covid-19, która według "Washington Post" wynosi 103 tys. i dorównuje szczytowi z fali związanej z wariantem Delta ubiegłego lata.

Jednocześnie stabilna pozostaje liczba zgonów, która w ciągu ostatniego tygodnia zmniejszyła się o 8 proc. i wynosi 1,2 tys. dziennie.

Przyspieszona dawka przypominająca szczepionki

Wzrost liczby zakażeń to w dużej mierze efekt rozprzestrzeniania się wariantu Omikron, który wywołuje rekordowe fale także w innych krajach. W reakcji na nowy wariant Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zatwierdziły we wtorek skrócenie przerwy między drugą i trzecią dawką szczepionki Covid-19 z sześciu do pięciu miesięcy.

Badania m.in. z Izraela wykazały, że dodatkowa dawka skutecznie zwiększa ochronę przed Omikronem, dotąd najbardziej odpornym na szczepionki wariantem koronawirusa.



W środę CDC mają podjąć decyzję o rozszerzeniu dostępności dodatkowych dawek szczepionki Pfizera na dzieci w wieku 12-15 lat oraz dzieci powyżej 5. roku życia o obniżonej odporności. W poniedziałek pozytywną decyzję w tej sprawie wydała Agencja Żywności i Leków (FDA).