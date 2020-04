"Druga fala epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych jest nieuchronna" – ocenił w rozmowie z CNN dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci. "To jaka będzie, zależy od tego, w jaki sposób USA się do niej przygotują” – dodał. "Jeśli nie zrobimy tego skutecznie, to możemy mieć złą jesień i zimę" – ostrzegł ekspert.

