Ministerstwo Zdrowia informuje o 6 379 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 247 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 577 036 zakażonych. Nie żyje 40 424 spośród nich. Dziś rozpoczynają się szczepienia przeciw Covid-19 dla nauczycieli. Rada Medyczna przy premierze pozytywnie zaopiniowała stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca dla osób w wieku 18-65 lat. Oznacza to, że od poniedziałku na szczepienia przeciw Covid-19 będą mogli zapisywać się także nauczyciele do 65. roku życia. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledziliśmy dla Was w relacji na żywo.

- Dziś rozpoczynają się szczepienia przeciw Covid-19 dla nauczycieli , w pierwszej kolejności dla tych, którzy obecnie pracują stacjonarnie.



- Rada Medyczna przy premierze pozytywnie zaopiniowała stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca dla osób w wieku 18-65 lat . Oznacza to, że od poniedziałku na szczepienia przeciw Covid-19 będą mogli zapisywać się także nauczyciele do 65. roku życia.



- Dziś zaczyna się luzowanie części obowiązujących dotychczas obostrzeń. Ponownie otwarte dla publiczności zostaną kina, teatry, filharmonie i opery. Działalność wznowią baseny, korty tenisowe, stoki narciarskie i zewnętrzne boiska. Gości mogą też przyjmować hotele i pensjonaty. Szczegóły znajdziecie >>>TUTAJ<<<.





13:12 Szczepienia na Podkarpaciu



Na Podkarpaciu przeciw Covid 19 zaszczepiono 91 140 osób, w tym 5 348 w ciągu ostatniej doby. Drugą dawkę szczepionki otrzymało 22 836 osób - poinformował w piątek resort zdrowia.



Najwięcej szczepień wykonano w Rzeszowie - 24 139. Natomiast w Przemyślu szczepionkę przyjęły 4 782 osoby, w Tarnobrzegu 3 471, a w Krośnie 2 776 osób.





12:53 Radom

Oczekujemy, że drugi SOR w Radomiu zostanie otwarty jak najszybciej - podaje Ministerstwo Zdrowia. W tej chwili w mieście działa tylko jeden Szpitalny Oddział Ratunkowy. Resort naciska, by uruchomić także drugi - w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, który teraz leczy tylko pacjentów z koronawirusem.



12:35 Szczepionka CureVac

Komitet ds. leków dla ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) rozpoczął ocenę CVnCoV, szczepionki przeciw Covid-19, opracowywanej przez CureVac.



Decyzja CHMP o rozpoczęciu oceny jest oparta na wstępnych wynikach badań laboratoryjnych (dane niekliniczne) i wczesnych badaniach klinicznych u dorosłych. Badania te sugerują, że szczepionka wyzwala produkcję przeciwciał i komórek odpornościowych, skierowanych przeciwko SARS-CoV-2, wirusowi wywołującemu Covid-19.



Firma prowadzi obecnie badania na ludziach, aby ocenić bezpieczeństwo szczepionki, immunogenność (jak dobrze wywołuje reakcję przeciwko wirusowi) i skuteczność przeciwko Covid-19.

12:31 Szczepionki firmy AstraZeneca

Do Polski 2 marca ma dotrzeć ok. 500 tys. szczepionek firmy AstraZeneca. Mają one być wykorzystane do szczepień osób z grupy zerowej, czyli personelu medycznego, który jeszcze nie został zaszczepiony oraz osób współpracujących z placówkami leczniczymi - podkreślił dziś na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk.



11:51 Francja

Sytuacja sanitarna w departamencie Mozela, we wschodniej Francji z uwagi na pojawienie się nowych mutacji jest trudna. Możliwe jest zamykanie szkół i lokalny lockdown - stwierdził w piątek rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal.



Żadna opcja nie jest wykluczona w odniesieniu do sytuacji we wschodniej Francji w rejonie Mozeli, gdzie pojawiają się wysoce zaraźliwe warianty koronawirusa - podkreślił Attal w stacji Europe 1.

11:12 Szczepienia

W Polsce wykonano dotąd 1 993 739 szczepień przeciw Covid-19. Pierwszą dawkę otrzymały 1 413 132 osoby, a 580 607 drugą.



Zanotowano 1683 niepożądane odczyny poszczepienne. Zutylizowano 3630 dawek szczepionki.







11:03 Testy na koronawirusa

W ciągu doby wykonano ponad 48,8 tys. testów na koronawirusa.



10:37 DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

10:24 Stoki narciarskie

W związku z poluzowaniem restrykcji sanitarnych, ruszyły stacje narciarskie na Podhalu. Chociaż warunki do uprawiania tego sportu są bardzo dobre, rano frekwencja na wyciągach była średnia. Najazd turystów spodziewany jest od soboty.



Pod Tatrami ruszyły wszystkie wyciągi. Na Kasprowym Wierchu czynna jest kolej główna na szczyt oraz kolejka krzesełkowa w Kotle Gąsienicowym, natomiast nieczynna jest kolejka w Kotle Goryczkowym z uwagi na zbyt silny wiatr.



Warunki narciarskie na Podhalu są bardzo dobre. Panuje mroźna aura. W Zakopanem termometry wskazują -14 st. C. Na weekend zapowiadane są opady śniegu i mróz do -7 st. C.



10:17 Rosja

W Rosji dobowy przyrost zakażeń koronawirusem drugi dzień z rzędu przekroczył 15 tysięcy, po tym, jak w środę spadł poniżej tego progu, po raz pierwszy od połowy października. Wykryto w ciągu minionej doby 15 089 zachorowań. Zmarło 507 pacjentów z Covid-19.



10:15 Zmiana rekomendacji ws. szczepionki firmy AstraZeneca

"Rada Medyczna, w wyniku szczegółowych analiz, pozytywnie zaopiniowała stosowanie preparatu AstraZeneca dla osób w wieku 18-65 lat. W poniedziałek uruchomimy zapisy dla wszystkich nauczycieli do 65 r.ż. Rada rekomenduje stosowanie szczepionek na potrzeby grupy i etapu zero" - poinformował na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.



10:08 Dane nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 12 215 spośród 27 138 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 277 chorych wymaga respiratora. Wolnych są 1 373 takie urządzenia.

Na kwarantannie pozostaje 149 615 osób.

08:52 Węgry

Jeśli na Węgrzech rozpocznie się szczepienie chińskim preparatem Sinopharm, to do Wielkanocy uda się zaszczepić wszystkie zarejestrowane osoby - oświadczył premier Viktor Orban w Radiu Kossuth.



Na Węgrzech trwa obecnie szczepienie czterema preparatami: Pfizera, Moderny, AstraZeneca oraz rosyjskim Sputnikiem V. Zgodę władz kraju uzyskał też preparat chińskiej firmy Sinopharm.





06:01 Australian Open

Od soboty do środy kibice nie będą mieli wstępu na wielkoszlemowy turniej tenisowy Australian Open w Melbourne. Premier stanu Wiktoria Daniel Andrews ogłosił pięciodniowy lockdown w związku z pojawieniem się nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



Nowe ognisko zakażeń brytyjską odmianą koronawirusa pojawiło się w jednym z hoteli w pobliżu lotniska w Melbourne, gdzie są kierowani pasażerowie na obowiązkową 14-dniową kwarantannę po przylocie do Australii. Do tej pory wykryto 13 nowych przypadków zakażenia wśród pracowników hotelu i ich rodzin.



Przez pięć dni będzie obowiązywać zakaz zgromadzeń, mieszkańcy pięciomilionowego Melbourne będą musieli pozostać w domu, z wyjątkiem zakupów niezbędnych artykułów, wyjścia do pracy i ćwiczeń sportowych. Od poniedziałku do środy będą zamknięte wszystkie szkoły.



06:00 Brazylia

Odmiana koronawirusa zidentyfikowana w brazylijskiej Amazonii może być trzykrotnie bardziej zaraźliwa od tej, która wywołała pandemię - uważą minister zdrowia Brazylii Eduardo Pazuello. Jego zdaniem obecne na rynku szczepionki są skuteczne przeciwko temu groźnemu wariantowi.

05:59 Wielka Brytania: Niektóre restrykcje mogą pozostać do czasu zaszczepienia całej populacji

Wielka Brytania, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, może być zmuszona do utrzymania "niektórych środków", dopóki cała jej dorosła populacja nie zostanie zaszczepiona - powiedziała Susan Hopkins, dyrektor zarządzająca Public Health England.



05:56 Donald Trump

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump był w październiku minionego roku poważniej chory na koronawirusa, niż to ujawniono opinii publicznej. Napisał o tym dziennik "New York Times".



Według gazety, powołującej się na cztery osoby zaznajomione ze stanem zdrowia Trump, po zakażeniu Covid-19, miał w pewnym momencie "skrajnie obniżony poziom tlenu we krwi i problem z płucami związany z zapaleniem płuc wywołanym przez koronawirusa".



05:45 Szczepienia nauczycieli

Dziś rozpoczynają się szczepienia przeciw Covid-19 dla nauczycieli, w pierwszej kolejności dla tych, którzy obecnie pracują stacjonarnie. To: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych i pedagogiczna kadra kierownicza tych szkół i placówek. Szczepieni będą też pracownicy żłobków.



Na szczepienia zarejestrowało się 268 tys. nauczycieli, to około 65 procent uprawnionych w tej grupie.

05:30 Luzowanie obostrzeń

Dziś zaczyna się luzowanie części obowiązujących dotychczas obostrzeń. Ponownie otwarte dla publiczności zostaną kina, teatry, filharmonie i opery, a także domy i ośrodki kultury prowadzące działalność kinowo-teatralną i wystawienniczą.



Od dziś zostają też warunkowo otwarte baseny, korty tenisowe, stoki narciarskie i zewnętrzne boiska.



Od dziś hotele i pensjonaty mogą wznowić swoją działalność, ale goście mają do dyspozycji tylko połowę pokoi.