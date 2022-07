Eksperymentalna guma do żucia może pomóc w ograniczeniu transmisji Covid-19. Według najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu Pensylwanii guma redukuje cząsteczki SARS-CoV-2 do niewykrywalnych poziomów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Eksperymentalna guma do żucia "wyłapuje" cząsteczki SARS-CoV-2 obecne w ślinie. Naukowcy przygotowują się do rozpoczęcia pierwszego badania na ludziach - pisze portal news.com.au.

Guma zawiera kopie białka ACE2 znajdującego się na powierzchni komórek, które koronawirus wykorzystuje do włamywania się do ich wnętrza w celu zainfekowania. W eksperymentach z wykorzystaniem śliny od osób zakażonych odmianami Delta lub Omikron, cząsteczki wirusa przyczepiły się do "receptorów" ACE2 w gumie do żucia, po czym obecność wirusa nie była wykrywalna.



W badaniu klinicznym pacjenci chorujący na Covid-19 będą żuli cztery gumy dziennie przez cztery dni.



Ze względu na to, że transmisja przez nos jest znikoma w porównaniu z transmisją poprzez jamę ustną żucie gumy ACE2 i połykanie białka ACE2 powinno minimalizować infekcje, chronić pacjentów z Covid-19 i zapobiegać transmisji - zapewnia dr Henry Daniell z Uniwersytetu Pensylwanii.