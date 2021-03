Wietnamski sąd skazał we wtorek stewarda pracującego w liniach lotniczych Vietnam Airlines na dwa lata więzienia w zawieszeniu za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny i rozprzestrzenianie koronawirusa.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wietnamskie ministerstwo bezpieczeństwa publicznego przekazało, że 29-letni Duong Tan Hau został skazany w trwającym jeden dzień procesie przed sądem w Ho Chin Minh (daw. Sajgon) za "rozprzestrzenianie niebezpiecznych chorób zakaźnych".

Jak podał Reuters, Hau zignorował w listopadzie kwarantannę, której był poddany, i poleciał samolotem z Japonii z 46 osobami, narażając je na zakażenie. Ponadto w Ho Chi Minh spotykał się z ludźmi, odwiedzając kawiarnie i restauracje oraz uczęszczając na zajęcia z języka angielskiego.



W akcie oskarżenia wskazano, że z powodu jego nieodpowiedzialnego zachowania ok. 2 tys. osób musiało poddać się testom na obecność koronawirusa oraz udać się na kwarantannę, co kosztowało łącznie 4,48 mld dongów (ponad 194 tys. dolarów).



Według lokalnych mediów Duong Tan Hau zakaził co najmniej trzy osoby.



Wietnam uznawany jest za kraj dobrze radzący sobie z walką z epidemią koronawirusa dzięki przeprowadzanym masowo testom na oraz surowym kwarantannom. Od początku epidemii w kraju zakaziło się 2594 osób, a 35 zmarło.