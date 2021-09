​Zachęcam państwa, żeby zaszczepić dzieci, ale chcę także, żeby państwo mieli zapewnione prawo do podjęcia tej decyzji - zwrócił się prezydent Andrzej Duda do rodziców uczniów podczas inauguracji roku szkolnego w Kruszewie (Mazowieckie). Apelował również, by zachować zasady obowiązujące podczas pandemii.

Prezydent RP Andrzej Duda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda / Piotr Nowak / PAP

Prezydent wraz z pierwszą damą Agata Kornhauser-Dudą wzięli udział w inauguracji roku szkolnego w szkole im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie (Mazowieckie).

Jako prezydent RP zachęcam państwa do tego, żeby dzieci zaszczepić, ale chcę także, żeby państwo mieli zapewnione prawo do podjęcia tej decyzji - odpowiedzialnie, jako rodzice - oświadczył Duda. Zapewnił, że szczepienie w ogromnym stopniu ogranicza możliwość ciężkiego zachorowania na koronawirusa i związane z tym powikłania.



Prezydent o nauce zdalnej

To jest szczególnie trudny czas, dlatego tak ważne jest to, że możemy się spotkać, bo przez te 1,5 roku doznaliśmy czegoś, czego nikt z nas nie przewidywał. Dzieci, młodzież nie mogły chodzić do szkoły - nauka była zdalna, w jednych szkołach funkcjonowała lepiej, w drugich gorzej - zaznaczył Duda. Jak mówił, "w wielu przypadkach nauka zdalna to nie było to, co wystarczyło dzieciom i młodzieży, żeby można było powiedzieć, że normalnie się rozwijają i pod względem edukacji i pod względem społecznym".



W większości - przyznajcie się - cieszycie się, kiedy mogliście wrócić do szkoły, kiedy mogliście się znowu spotkać z kolegami. Kiedy mogliście się twarzą w twarz spotkać z waszymi nauczycielami i możecie znów normalnie się uczyć, korzystając ze wszystkich możliwości, jakie niesie ten właśnie element społeczny - bycia razem, bycia z klasą, tworzenia wspólnoty - powiedział do dzieci prezydent.



Przypomniał, że w poniedziałek odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona organizacji roku szkolnego. Z wielką radością usłyszałem od pana premiera, że nie przewiduje lockdownu szkolnego, że wszystko wskazuje na to, iż w wyniku postępującego programu szczepień nie będzie takiej potrzeby - relacjonował Andrzej Duda. Apelował, by zachować zasady obowiązujące podczas pandemii - dezynfekcję pomieszczeń, częste mycie rąk, co pozwoli np. ograniczyć infekcje grypowe.



Prezydent życzył, żeby rok szkolny przebiegł spokojnie, a dzieci z radością i uśmiechem spotkały się na jego końcu, po pełnym przejściu programu nauczania. Żeby to był dobry rok szkolny - mówił prezydent Duda.



Pierwsza dama również powitała uczniów

Agata Kornhauser-Duda zauważyła, że to dzieci są bohaterami tego dnia. Wróciliście z zasłużonego wypoczynku. Mam nadzieję, że był to dobry wypoczynek, że mieliście okazję do wypoczynku aktywnego - na świeżym powietrzu, że mieliście okazje do towarzyskich spotkań - mówiła. Jej zdaniem tegoroczny początek edukacji jest jednak wyjątkowy, gdy większość uczniów z największą chęcią przekracza próg szkoły, do jej normalnych warunków.



Myślę, że pewnie wielu z was uświadomiło sobie, że szkoła to nie jest tylko miejsce, gdzie zdobywa się wiedzę (...), to jest również miejsce spotkań, budowania waszych relacji - podkreśliła pierwsza dama. Prosiła, by szczególną troską kolegów i nauczycieli otoczyć tegorocznych drugoklasistów, którzy miniony pandemiczny rok przeszli w nietypowych warunkach.



Podziękowała nauczycielom, którzy w ubiegłym roku z dnia na dzień podjęli naukę w trybie zdalnym. Chciałam państwu bardzo podziękować, wyrazić ogromny szacunek, za to, że właściwie z dnia na dzień państwo przestawili się na zdalny tryb nauczania. To było ogromne wyzwanie. Dla wszystkich - powiedziała.



Państwo bez wahania przystąpiliście do tego. To wiązało się z dodatkowymi obowiązkami - przygotowaniem materiałów, bardzo często z różnymi szkoleniami. Poświęciliście na to dużo więcej pracy niż w poprzednich latach. Bardzo chciałabym, żeby społeczeństwo to doceniło - stwierdziła Kornhauser-Duda.



Przede wszystkim życzę sobie i państwu, żeby zawód nauczyciela był zawodem szanowanym w społeczeństwie, bo jest to bardzo ważny, piękny, ale trudny zawód - podkreśliła. Życzyła też "dobrego, owocnego, pełnego sukcesów roku szkolnego 2021-2022, który miejmy nadzieję, będzie się odbywał w murach szkolnych".