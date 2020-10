"Chcę, by każdy Amerykanin z koronawirusem był leczony tak jak ja" - stwierdził w krótkim nagraniu wideo prezydent USA Donald Trump. Chodzi o eksperymentalną terapię mieszanką przeciwciał firmy Regeneron. Trump ogłosił również, że czuje się "tak jakby perfekcyjnie".

Donald Trump / KEN CEDENO / POOL / PAP/EPA

"Chcę, aby każdy otrzymał takie samo leczenie jak wasz prezydent, ponieważ czuję się wspaniale i tak jakby perfekcyjnie" - stwierdził Donald Trump w nagraniu zarejestrowanym w Ogrodzie Różanym Białego Domu.

O wykryciu u amerykańskiego prezydenta zakażenia koronawirusem poinformowano w ostatni piątek. Teraz on sam określił swoją diagnozę jako "ukryte błogosławieństwo".

Podczas trzydniowego pobytu w szpitalu wojskowym w Bethesda w stanie Maryland Trump leczony był eksperymentalnym "koktajlem przeciwciał" firmy Regeneron.

Skuteczność tego leku w zwalczaniu SARS-CoV-2 jest wciąż badana, ale zdaniem wielu ekspertów wyniki testów są obiecujące.

W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu Donald Trump zdawał się również, tak jak poprzednio, umniejszać zagrożenie Covid-19. Obiecał chorym, że "szybko poczują się lepiej" - tak jak on.

Lekarze twierdzą, że Trump robi postępy - ale nie ujawniają szczegółowych informacji o stanie jego zdrowia

Według lekarzy Białego Domu, prezydent robi postępy w rekonwalescencji.

W środę przebywał krótko w Gabinecie Owalnym, gdzie m.in. otrzymał informacje o huraganie Delta, który zaatakował południowe wybrzeża USA, oraz o perspektywach pakietu stymulującego gospodarkę. Dostęp do gabinetu został zdecydowanie ograniczony, w pomieszczeniu przebywała z Trumpem mniejsza niż zazwyczaj liczba osób.

Szczegółowe informacje o stanie zdrowia Donalda Trumpa nie są jednak ujawniane. Powoduje to niepewność co do tego, kiedy prezydent będzie mógł powrócić do normalnej aktywności, a także do kampanii wyborczej przed wyborami zaplanowanymi na 3 listopada.

Z uwagi na zakażenie koronawirusem ubiegający się o reelekcję Trump nie uczestniczy obecnie w spotkaniach wyborczych. Na Twitterze zapowiada jednak, że niedługo powróci na kampanijny szlak.