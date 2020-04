Hiszpański dziennik “El Mundo”, bazując na badaniach dotyczących koronawirusa, pisze, że Covid-19 atakuje nie tylko płuca, ale także inne organy. Wielu pacjentów cierpi na liczne powikłania.

Szpital w Madrycie / JUANJO MARTIN / PAP/EPA

"Infekcja koronawirusem może dotknąć chorobą również serce, mózg, a także nerki" - napisała gazeta.

Według "El Mundo" wskutek zachorowania na Covid-19 dochodzi "do wielonarządowego ataku" na organizm człowieka. Potwierdziły to już m.in. badania wykonane przez naukowców z Chin, USA i Wielkiej Brytanii.



Gazeta cytuje Ognjena Gajica, eksperta ds. chorób układu oddechowego w klinice Mayo w amerykańskim Rochester. Zaznacza on, że w konsekwencji zachorowania na Covid-19 wiele osób nie będzie mogło powrócić do pełni zdrowia.



Chodzi o bardzo dużą liczbę osób, które po przebytym syndromie niewydolności oddechowej, nie będą nawet mogły ponownie pracować - wyjaśnił ekspert.



Eksperci, na których badania powołuje się “El Mundo", wskazują, że konsekwencje Covid-19 mogą być odczuwalne nawet po wyleczeniu. Wskazują, że w przyszłości osoby, które pokonały Covid-19, mogą borykać się z innymi poważnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak problemy układu trawiennego, dolegliwości neurologiczne, problemy z funkcjonowaniem nerek, zawały serca.



Dziennik wskazuje, że pokonanie Covid-19 może być tylko początkiem długiej "podróży na rehabilitacje i terapie".