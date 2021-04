Rozpoczęły się zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla 59-laktów. W kolejnych dniach rejestrować mają się kolejne roczniki. Kampania szczepień przyspiesza, do Polski tylko w tym tygodniu ma zostać dostarczonych 1,3 mln dawek preparatów. Kolejne restrykcje zostają zniesione w Wielkiej Brytanii – już dziś będzie można wypić pintę w ogródku piwnym, pójść do fryzjera czy na siłownię.

Właściciele pubów już czekają na klientów / ANDY RAIN / PAP/EPA

- Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 703 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 245 osób.

- Dziś ruszają zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób w wieku 59 lat (rocznik 1962), które na początku roku nie wypełniły formularza zgłoszeniowego woli zaszczepienia.

- Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach, przedszkolach i żłobkach zostało przedłużone do 18 kwietnia.

- W tym tygodniu do Polski trafi 88 tys. dawek szczepionek firmy AstraZeneca, 870 tys. firmy Pfizer, 120 tys. firmy Johnson & Johnson i 204 tys. firmy Moderna, czyli w sumie blisko 1,3 mln dawek.



- W ramach drugiego etapu wychodzenia z lockdownu w Anglii otwarte zostaną wszystkie sklepy, salony fryzjerskie i siłownie, a puby i restauracje będą mogły obsługiwać klientów na zewnątrz.

- Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 135,6 mln ludzi na świecie, a ponad 2,93 mln zakażonych zmarło.





05:50 Problem amerykańskich restauratorów - niedobory keczupu



Od środków do dezynfekcji rąk po papier toaletowy - rok temu pandemia Covid-19 doprowadziła w Stanach Zjednoczonych do punktowych niedoborów wielu produktów. Chociaż sklepowe półki szybko ponownie się zapełniły, to obecnie restauracje w USA stoją w obliczu nowego i wyjątkowego w Ameryce niedoboru - brakuje keczupu.



Chodzi głównie o małe jednorazowe saszetki z keczupem podawane do posiłku. Przy otwierających się restauracjach ich podaż nie nadążyła za popytem. Dla branży gastronomicznej problemem jest też wzrost cen keczupu. Dlatego też część restauratorów kupuje w sklepach większe opakowania i później dzieli je na mniejsze.





05:30 Dostawa szczepionek do Polski

W tym tygodniu do Polski trafi 88 tys. dawek szczepionek firmy AstraZeneca, 870 tys. firmy Pfizer, 120 tys. firmy Johnson & Johnson i 204 tys. firmy Moderna.



Kuczmierowski poinformował wcześniej, że kolejna dostawa szczepionek firmy AstraZeneka będzie pomniejszona - pierwotnie miało być ich 171 tys. Ostatecznie do Polski w poniedziałek wcześnie rano trafi 88 tys.; ta zmiana nie zaburzy realizacji harmonogramu szczepień - zapewnił prezes RARS. Ta dostawa była wcześniej spodziewana w niedzielę.



Właśnie z uwagi na takie nieprzewidziane sytuacje w magazynach mamy zabezpieczone 390 tys. szczepionek, w szczególności AstraZeneca, na drugie dawki. Byliśmy przygotowani na taką ewentualność - powiedział wcześniej Kuczmierowski. W tym tygodniu trafi do Polski też 204 tys. dawek szczepionek firmy Moderna - dodał.