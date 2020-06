Liczba osób zakażonych koronawirusem w Brazylii przekroczyła już milion, choć według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji jest dużo większa. WHO podało, że na całym świecie patogen wykryto u 8,6 milionów osób, tymczasem wiele ludzi neguje istnienie pandemii czy skuteczność noszenia maseczek. W Polsce wykryto 31 316 przypadków koronawirusa, zmarły 1 334 osoby, a wyzdrowiało 15 698. Kraj zajmuje się wyborami prezydenckimi - na wiecach wyborczych zarazą nikt się nie przejmuje.

06:41 Włochy

Bezpłatne tygodniowe wakacje oferuje mała miejscowość w regionie Molise na południu Włoch. To kolejny element promocji niewielkiego regionu, który postanowiono reklamować wykorzystując popularne, żartobliwe włoskie powiedzenie: "Molise nie istnieje".



W związku poważnym kryzysem sektora turystycznego w wyniku pandemii we Włoszech pojawiają się różne inicjatywy, mające na celu jego ożywienie.



Molise, które do niedawna nie było odwiedzane przez turystów, zdobywa coraz większą popularność, także za granicą, gdzie w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie tym niewielkim skrawkiem Włoch. Mieszkańcy Italii ironizują, że "nie istnieje", bo jest tak małe i nieznane.





06:32 Niemcy



W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech potwierdzono 601 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 11 zarażonych osób zmarło - poinformował w sobotę Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Oznacza to, że w sumie od początku epidemii Covid-19 w Niemczech zakażenie koronawirusem potwierdzono u 189 135 osób. Łącznie zmarło 8883 zainfekowane osoby.



Dzień wcześniej berliński Instytut informował o 16 zgonach i 770 zakażeniach.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.





06:25 WHO

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie wynosi ponad 8,6 mln. Najwięcej infekcji jest w Stanach Zjednoczonych - ponad 2,2 mln. Bariera miliona zakażeń przekroczona została w Brazylii.



Do tej pory w trzech krajach zanotowano ponad 500 tys. przypadków zakażenia. Najwięcej jest w USA - 2 215 567, a kolejne dwa kraje na tej liście to Brazylia (1 032 913 osób) i Rosja (568 292).



W dwóch krajach liczba osób zakażonych przekracza 300 tys. To Indie (ponad 380 tys.) i Wielka Brytania (ponad 303 tys.). Natomiast w pięciu krajach liczba infekcji jest wyższa niż 200 tys.: w Hiszpanii, Peru, we Włoszech, Chile i Iranie.





06:18 Meksyk

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Meksyku przekroczyła 20 tysięcy - poinformowało w piątek wieczorem czasu lokalnego meksykańskie ministerstwo zdrowia. W minionej dobie na Covid-19 w tym kraju zmarło 647 osób. W stolicy o tydzień przełożono znoszenie ograniczeń gospodarczych.



W ciągu ostatnich 24 godzin w Meksyku stwierdzono 5030 nowych zakażeń. W sumie od początku pandemii w tym kraju koronawirusem zaraziło się 170 485 osób, zmarły 20 394 osoby.





06:15 Francja

Francuski rząd poinformował w komunikacie w nocy z piątku na sobotę, że od poniedziałku otwarte zostaną kina, ośrodki wakacyjne, kasyna i salony gier, które były zamknięte w związku z pandemią koronawirusa.



Decyzje te zostały podjęte na spotkaniu Rady Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem prezydenta Emmanuela Macrona.





06:10 Brazylia

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Brazylii przekroczyła w piątek milion - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 1206 nowych przypadków śmiertelnych Covid-19.



Według danych resortu w Brazylii zakażonych koronawirusem zostało 1 032 913 osób. Natomiast liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 50 tys. - obecnie wynosi 48 954.