Naukowcy z województwa śląskiego biorą pod lupę różne warianty koronawirusa. Przebadają 1,5 tysiąca próbek pobranych od zakażonych nim pacjentów, by dowiedzieć się, z jakimi mutacjami mamy w regionie do czynienia. Pilotaż, który objął zaledwie 12 próbek, wykazał obecność aż 5 różnych wariantów SARS-CoV-2.

Zdjęcie ilustracyjne / SERGEI KARPUKHIN / PAP/ITAR-TASS

Badania prowadzą wspólnie Śląski Uniwersytet Medyczny i Laboratorium Genetyczne Gyncentrum.

"Przeprowadziliśmy pilotażową analizę - taką, na której optymalizujemy całą reakcję i która pozwala nam nauczyć się pewnych algorytmów, które będziemy stosować na większej badanej grupie. Poddaliśmy analizie 12 próbek pacjentów pochodzących z województwa śląskiego, zakażonych wirusem SARS-CoV-2" - relacjonuje koordynatorka projektu Emilia Morawiec z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum.

W badanej grupie naukowcy zidentyfikowali 5 wariantów koronawirusa.

"4 z 5 występujących wariantów to warianty dominujące na terenie Wielkiej Brytanii. Jeden jest notowany najczęściej na terenie Rosji" - podaje Emilia Morawiec.

W sumie w ramach badania w sosnowieckim laboratorium przebadanych ma być 1,5 tysiąca próbek pobranych od pacjentów zakażonych koronawirusem.

Jak przekonuje prof. Tomasz J. Wąsik, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, badania różnych wariantów koronawirusa są bardzo istotne.

"Będziemy wiedzieli, jaka jest częstotliwość i zmienność wirusa w naszej populacji. Zrobimy też analizę filogenetyczną, czyli pokrewieństwa między różnymi wariantami. Będziemy mogli prześledzić, co prawda retrospektywnie, jakimi drogami wirus do naszej populacji dotarł. Będziemy mogli z większym prawdopodobieństwem określić, jakie będą długofalowe zachowania tego wirusa" - wylicza prof. Wąsik.

Dodaje, że badania mają ogromne znaczenie również dla strategii szczepień.

"Musimy śledzić nowe warianty, bo może się okazać, że powstanie wariant, który spowoduje, że skuteczność szczepionek, które mamy, spadnie np. do 50 procent. Wtedy musimy zmienić strategię szczepień. Przy tak nowoczesnej technologii jak technologia mRNA skonstruowanie nowej szczepionki, dopasowanej do danego wariantu, to jest kwestia kilku, kilkunastu tygodni" - zaznacza naukowiec.

Efektem prowadzonych w Sosnowcu badań może być również ustalenie, czy dany wariant koronawirusa znacząco wpływa na przebieg Covid-19, i stworzenie algorytmu, który pozwoli lepiej leczyć pacjentów.

Naukowcy zastrzegają, że na efekty prac i wyniki badań trzeba poczekać kilka miesięcy.