Maseczka, którą zakładamy musi szczelnie przylegać do twarzy. Nie powinniśmy jej dotykać rękami - instruuje prof. Włodzimierz Gut, wirusolog i doradca Głównego Inspektora Sanitarnego. Dodaje, że maseczki noszone przez osoby chore muszą być utylizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów medycznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay