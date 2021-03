Restauracja "Góra i dół" działa w Kaliszu mimo zakazu, a pracownicy sanepidu musieli odstąpić od kontroli. Przedsiębiorcy zgłosili wobec niej sprzeciw, mają do tego prawo – poinformował w piątek PAP dyrektor kaliskiego sanepidu Marek Stodolny.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Restauracja "Góra i dół" - jako pierwsza w Kaliszu - została w środę otwarta mimo zakazu. Tuż po otwarciu pojawili się pierwsi goście. Właściciel zapewnił, że w lokalu zadbano o przestrzeganie przepisów sanitarnych.

Szef kaliskiego sanepidu Marek Stodolny powiedział wtedy, że złamano prawo i zapowiedział kontrolę lokalu w czwartek. Przedstawiciele sanepidu pojawili się w lokalu po godz. 18.



Musieliśmy odstąpić od kontroli; przedsiębiorcy powołali się na artykuł 59 prawa przedsiębiorców o sprzeciwie wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych - powiedział dyrektor Marek Stodolny. Dodał, że zrobili to zgodnie z prawem.



W ciągu trzech dni roboczych - jak wyjaśnił Stodolny - właściciele restauracji muszą złożyć na piśmie uzasadnienie w sprawie sprzeciwu. "Kiedy otrzymamy pismo, to z kolei my mamy trzy dni na jego rozpatrzenie. Wtedy albo uznam, że sprzeciw był zasadny, albo że nie i podejmę decyzję" - wyjaśnił.