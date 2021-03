Po zmasowanej krytyce kanclerz Niemiec Angela Merkel podjęła decyzję o wstrzymaniu decyzji w sprawie szczególnych obostrzeń w czasie Świąt Wielkanocnych - dowiedziała się agencja dpa od uczestników zwołanego dziś w trybie pilnym spotkania kanclerz z premierami krajów związkowych. Inne media także informują o tej decyzji.

Opustoszałe ulice Berlina / FILIP SINGER / PAP/EPA

Według portalu Bild, Merkel już na początku spotkania oświadczyła: "Biorę za to pełną odpowiedzialność - to był mój błąd!".

Zgodnie z ustaleniami poniedziałkowego szczytu kanclerz Merkel z premierami landów, aby zwalczyć trzecią falę pandemii koronawirusa, życie publiczne, gospodarcze i prywatne w Niemczech ma zostać "zamrożone" w okresie Świąt Wielkanocnych. Jedynie w Wielką Sobotę otwarty będzie handel detaliczny. Nazwano to przedłużonym "odpoczynkiem wielkanocnym".



Decyzja ta spotkała się w Niemczech ze zmasowaną krytyką. Skłoniło to Merkel do zwołania dziś pilnego szczytu.