Na 26 mld euro prognozuje straty branża ślubna we Włoszech z powodu odwołania 17 tys. ceremonii w marcu i kwietniu oraz tysięcy kolejnych do lata. To wszystko rezultat pandemii koronawirua. Przedstawiciele sektora wystosowali do rządu petycję, by przedstawił plan pomocy.

