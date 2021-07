Od dziś, czyli od 1 lipca, ci którzy chcą wjechać do Chorwacji, zobowiązani są do przedstawienia Unijnego Certyfikatu Covid potwierdzającego szczepienia, wynik testu lub ozdrowienie - informuje Przedstawicielstwo Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce. Unijny Certyfikat Covid działa od 1 lipca w krajach UE. Uprawnia do swobodnego podróżowania we Wspólnocie w czasie pandemii.

