We Włoszech coraz więcej osób ciężko chorych na Covid-19 odmawia leczenia na intensywnej terapii i kuracji w celu ratowania życia - poinformowało w poniedziałek krajowe stowarzyszenie anestezjologów i reanimatorów. Podkreśliło, że nie można porzucać tych, którzy nie zgadzają się na takie leczenie.

Zdj. ilustracyjne / AA/ABACA / PAP/EPA

Pacjenci określani jako antyszczepionkowcy - zaznaczono w oświadczeniu stowarzyszenia - nie zgadzają się na kurację uważaną przez lekarzy za "pomocną i odpowiednią".

Mimo iż okoliczności mogą być złożone i trudne, reakcją na powtarzaną i konsekwentną odmowę ze strony pacjenta nie może być jego porzucenie - zaznacza się w opublikowanym dokumencie na temat pandemii i ratowania życia. Według medyków należy zagwarantować odpowiedni poziom terapii oraz jej modyfikację z punktu widzenia paliatywnego.

Anestezjolodzy przyznali, że odmowy ze strony osób ze środowisk przeciwników szczepień przeciwko Covid-19 to "poważny i bolesny aspekt" pracy lekarzy i personelu pielęgniarskiego na oddziałach intensywnej terapii. W oświadczeniu kładzie się nacisk na to, że nawet w obliczu takich sytuacji nie może zabraknąć postawy nacechowanej szacunkiem i "nie oceniającej".

Świadoma i w pełni zakomunikowana wola pacjenta musi być zawsze respektowana - głosi dokument. Zwrócono w nim też uwagę na to, jak ważne jest to, by medycy podejmowali wysiłki, by wytłumaczyć takiej osobie motywy swych starań i powody, dla których należy zastosować kurację ratującą życie.