O 428 zwiększyła się w ciągu ostatniej doby liczba zmarłych na Covid-19 w Wielkiej Brytanii. Łączna liczba ofiar w tym kraju wzrosła do 33 614. Brytyjskie ministerstwo zdrowia podało także, że w kraju wykryto 3446 nowych zakażeń SARS-CoV-2.

Przechodnie przed zamkniętym sklepem w Londynie / ANDY RAIN / PAP/EPA

Bilans obejmuje wszystkie zgony zanotowane w ciągu 24 godzin między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środę, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

Dobowa liczba zmarłych jest mniejsza niż w środę, gdy wynosiła 494. Zarazem to najniższy od 31 marca bilans niedotyczący dni weekendowych. W weekendy potwierdzanie koronawirusa jako przyczyny zgonów często odbywa się z opóźnieniem, wskutek czego od kilku tygodni w danych za weekendy widoczne są spore spadki, a nieuwzględnione zgony są uzupełniane w statystykach w kolejnych dniach.

Ministerstwo zdrowia w codziennym bilansie podało również, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 126 tys. testów na obecność koronawirusa, co jest wzrostem o 39 tys. w stosunku do poprzedniego dnia i najwyższą dobową liczbą od początku epidemii. To zarazem dopiero czwarty dzień, w którym udało się zrealizować rządowy cel 100 tys. testów dziennie, tymczasem zgodnie z obietnicą premiera Borisa Johnsona do końca maja w Wielkiej Brytanii ma być wykonywanych ich 200 tys.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykonano ponad 2,2 mln testów na obecność koronawirusa, którym poddano prawie 1,6 mln osób.

Łączna liczba wykrytych przypadków koronawirusa wynosi w Wielkiej Brytanii 233 151, co oznacza wzrost o 3446. To nieznacznie większa liczba nowych przypadków niż ta, o której informowano w środę, ale to zarazem trzeci kolejny dzień, gdy jest ich mniej niż 3500. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce pod koniec marca, przy czym teraz przeprowadzanych jest ok. 10 razy więcej testów. Bilans testów i nowych zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 w środę a godz. 9 w czwartek.

W środę rozpoczął się pierwszy etap warunkowego znoszenia - tylko w Anglii - ograniczeń wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii. Do powrotu do pracy zachęcane są osoby, które nie mogą wykonywać jej zdalnie, będzie można spotykać się na zewnątrz z jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego, a także wychodzić z domu w celu aktywności fizycznej więcej niż raz dziennie. W drugim etapie - najwcześniej od 1 czerwca - otwarte zostaną niektóre szkoły i sklepy, a od 4 lipca - puby, restauracje i hotele, choć z pewnymi ograniczeniami.

Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie - za Stanami Zjednoczonymi - pod względem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa.