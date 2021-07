Najwyższą od początku trzeciej fali epidemii liczbę wykrytych zakażeń koronawirusem - 36 660 - oraz zgonów z powodu Covid-19 - 50 - zarejestrowano w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii.

Zdj. ilustracyjne / NARONG SANGNAK / PAP/EPA

Jeśli chodzi o wykryte infekcje, jest to najwyższy poziom od 22 stycznia, a także siódmy kolejny dzień, w którym ich liczba przekracza 30 tysięcy. Zgonów jest najwięcej od 9 kwietnia. Dla porównania - we wtorek przed tygodniem liczba wykrytych zakażeń wynosiła niespełna 28,8 tys., a zgonów - 37. Z kolei rekordowe bilanse od początku epidemii w Wielkiej Brytanii miały miejsce w styczniu tego roku - zakażeń było ponad 68 tys., a zgonów - 1820.

Dotychczas w Wielkiej Brytanii stwierdzono 5,19 mln infekcji, z powodu których zmarło 128 481 osób. W obu przypadkach są to siódme najwyższe bilanse na świecie.



Nawet 100 tys. zakażeń dziennie

Naukowcy szacują, że szczyt trzeciej fali epidemii w Wielkiej Brytanii nastąpi około połowy sierpnia. Brytyjski minister zdrowia Sajid Javid powiedział w poniedziałek, że w ciągu lata dobowe bilanse zakażeń mogą sięgnąć 100 tysięcy, zaś według SAGE, naukowej grupy doradczej ds. sytuacji kryzysowych, w szczycie trzeciej fali można się spodziewać, że codziennie z powodu Covid-19 do szpitali przyjmowanych będzie 1000-2000 osób, a umierać będzie 100-200.



W ostatnich kilku dniach liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali z powodu Covid-19 przekracza 500, zaś ich łączna liczba przekroczyła 3500.



Anglia znosi niemal całkowicie restrykcje