Podczas ostatnich 24 godzin w Hiszpanii zanotowano ponad 2 tys. zakażeń koronawirusem. W tym samym czasie w Portugalii ministerstwo zdrowia potwierdziło 153 infekcje.

W Hiszpanii w ciągu doby ponad 2 tys. zakażeń Covid-19 / Jose Manuel Vidal/EFE / PAP/EPA

Do niedzielnego popołudnia służby medyczne wspólnot autonomicznych Hiszpanii potwierdziły łącznie ponad 2 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2, z czego 1444 na terenie Katalonii, na północnym wschodzie.



Innymi regionami o wysokiej liczbie nowych zakażeń były w ciągu ostatniej doby Nawarra i Kraj Basków, na północy, a także Andaluzja, na południu. W sumie od soboty potwierdzono tam ponad 500 infekcji.



W niedzielę, podobnie jak w sobotę, ministerstwo zdrowia Hiszpanii nie opublikowało bilansu dobowego. Zgodnie z piątkowymi statystykami dotąd w tym kraju na Covid-19 zmarło 28 445 osób, a 288 522 zostały zainfekowane.





O ile żaden z hiszpańskich regionów do niedzielnego popołudnia nie zgłosił nowej ofiary śmiertelnej Covid-19, to w Portugalii w ciągu ostatniej doby krajowe służby medyczne potwierdziły jeden zgon, a łączna liczba zmarłych wzrosła tam do 1738.





Od soboty ministerstwo zdrowia Portugalii zanotowało jednak spadek dynamiki zachorowań. O ile pomiędzy piątkiem a sobotą potwierdzono 238 nowych infekcji, to podczas kolejnej doby - 153. W sumie w całym kraju zanotowano już 51 463 przypadki zakażenia.



Służby medyczne Portugalii zaznaczyły w niedzielnym komunikacie, że systematycznie spada odsetek nowych zakażeń w aglomeracji lizbońskiej. O ile w ostatnich dniach lipca region stolicy i okolic miał ponad 80-procentowy udział w infekcjach w skali kraju, to podczas ostatniej doby spadł on do 60 proc.