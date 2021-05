Osoby w wieku powyżej 50 lat będą mogły zaszczepić się przeciwko Covid-19 jesienią po raz trzeci aby całkowicie wyeliminować ryzyko zakażenia do świąt Bożego Narodzenia - twierdzi dziennik "The Times".

Postpandemiczne życie w Wielkiej Brytanii / Dominic Lipinski / PAP/PA

Według brytyjskich mediów, prowadzone są, pod nadzorem głównego lekarza Anglii Chrisa Whitty'ego, badania dwóch opcji postępowania.



Pierwsza dotyczy szczepionek specjalnie zmodyfikowanych do zwalczania nowych wariantów wirusa, a druga trzeciej dawki już stosowanych szczepionek - Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca i Moderna.



Według opublikowanych we wtorek oficjalnych danych, pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 otrzymało w Wielkiej Brytanii ponad 34,6 mln osób (na ogólną liczbę ludności 67 mln).



Władze brytyjskie zakontraktowały łącznie ponad 510 mln dawek ośmiu różnych szczepionek, z których część jest dopiero w fazie prób.



Minister zdrowia Matt Hancock poinformował w ub. tygodniu, że Wielka Brytania zakupi dalsze 60 mln dawek szczepionki Pfizera, co podwoi brytyjskie zapasy tego preparatu.



Epidemiolog: Kolejne lockdowny mało realne, poprawa sytuacji niezwykła

Kolejne lockdowny w Wielkiej Brytanii są bardzo mało prawdopodobne, bo postęp w porównaniu ze styczniem jest niezwykły - ocenił we wtorek prof. Neil Ferguson, epidemiolog, którego modele były podstawą do wprowadzenia pierwszego lockdownu w marcu 2020 r.



Ferguson, epidemiolog z Imperial College London, powiedział stacji BBC, że nie można całkowicie wykluczyć możliwości wprowadzenia lockdownu, jeśli doszłoby do "najgorszego scenariusza", czyli pojawienia się nowego wariantu wirusa, który byłby odporny na obecne szczepionki.





W takim scenariuszu możliwe byłyby nowe ograniczenia, aby zwiększyć odporność ludzi na wirusa za pomocą zmodyfikowanych szczepionek.



Jednak jak sam zastrzegł, uważa taki scenariusz za mało realny. "Czy uważam, że jest to prawdopodobne? Nie, nie sądzę. Myślę, że jest o wiele bardziej prawdopodobne, że teraz będziemy na stałym kursie wychodzenia z tej pandemii, przynajmniej w tym kraju" - ocenił.



Dodał, że dane na temat spadającej liczby przypadków koronawirusa, hospitalizacji i zgonów są bardzo zachęcające.



"Z jednym zastrzeżeniem - że musimy uważnie obserwować te warianty i zbierać więcej danych na ich temat, faktycznie oceniam sytuację bardzo optymistycznie i ten optymizm stopniowo wzrastał w trakcie ostatnich trzech miesięcy, od strasznej sytuacji, w której byliśmy w styczniu, do niezwykle dobrej sytuacji teraz" - powiedział.



Jego zdaniem, życie zacznie wracać do normy na początku lata.



Do poniedziałku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało 34,67 mln osób, co stanowi 65,8 proc. dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii, a drugą - 15,63 mln, czyli 29,7 proc.