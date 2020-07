U około 75 proc. osób chorych na Covid-19 występują objawy niedożywienia, które są typowe dla przewlekłej choroby nerek (PChN) - wynika z badania ekspertów należących do sześciu hiszpańskich stowarzyszeń medycznych.

U większości osób chorych na Covid-19 występują objawy niedożywienia / Williams Juan Carlos/Eyepix/ABACA / PAP/Abaca

Badanie, którego wnioski opublikowała we wtorek madrycka agencja Europa Press, dowodzi, że symptomy niedożywienia widoczne są zarówno w pierwszych dniach po zakażeniu koronawirusem, jak również już po podjęciu leczenia.



Hiszpańscy naukowcy odnotowali, że u osób zakażonych koronawirusem, również u tych, u których Covid-19 przebiega bezobjawowo, pojawiają się "zmiany zapalne" mogące nasilić zjawisko niedożywienia organizmu, typowe dla przewlekłej choroby nerek.



PChN jest wieloobjawowym zespołem chorobowym, który jest efektem zmniejszania się liczby czynnych nefronów z powodu procesu toczącego się w miąższu nerki. Na PChN cierpi ponad pół miliarda ludzi na świecie.



Autorzy badania wskazują, że nasilenie się zmian zapalnych w organizmie może prowadzić również u pacjentów z Covid-19 do niedożywienia białkowo-kalorycznego.



Według opublikowanego przez zespół hiszpańskich badaczy studium u ponad 30 proc. osób zakażonych w Hiszpanii koronawirusem odnotowano pojawienie się ostrego uszkodzenia nerek. Schorzenie to znane jest również jako ostra niewydolność nerek.



W opublikowanym we wtorek badaniu brały udział m.in. Hiszpańskie Stowarzyszenie Nefrologiczne (SEN), Hiszpańska Akademia Odżywiania i Dietetyki (AEDN) oraz Hiszpańskie Towarzystwo Endokrynologiczne i Odżywiania (SEEN).