Szwedzkie władze zniosły restrykcje pandemiczne, powołując się na spadek liczby nowych przypadków Covid-19, stabilną sytuację w szpitalach oraz wysoki wskaźnik wyszczepienia społeczeństwa.

Zdj. ilustracyjne / Depositphotos

Główny epidemiolog kraju Anders Tegnell powiedział w telewizji SVT, że "program szczepień przynosi rezultaty i wszystko wskazuje na to, że sytuacja zmierza w dobrym kierunku". Jeśli sprawy zaczną iść w złym kierunku, będziemy działać. Nie złożyliśmy "broni", tylko ją odłożyliśmy - podkreślił, odnosząc się do możliwości ewentualnego przywrócenia obostrzeń.

Od dziś w Szwecji przestały obowiązywać limity zgromadzeń w kinach, teatrach oraz przy organizacji imprez masowych, w tym sportowych. Lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte do późna, a goście mogą siedzieć przy stolikach w dużych grupach. Tłumy będą mogły bawić się też w klubach nocnych. Niektóre z nich już w nocy z wtorku na środę zorganizowały uroczyste odliczanie do "godziny zero".

Według przedstawicieli organizacji branży restauracyjnej pełne otwarcie "jeszcze pogorszy sytuację w związku z brakiem pracowników". W ubiegłym tygodniu w Szwecji poszukiwano 5 tys. kucharzy, kelnerów i innych pracowników gastronomii.

Jak powiedział Tegnell, zniesienie restrykcji nie obowiązuje osób niezaszczepionych, które "wciąż powinny zachowywać odstęp i unikać zbiorowisk". Jednocześnie szwedzkie władze nie zdecydowały się na kontrolę w miejscach publicznych zaświadczeń o przyjęciu szczepień przeciw Covid-19.

W Szwecji w ostatnich dniach liczba nowych zakażeń koronawirusem spadła do 500-600 w ciągu doby. Sytuacja w służbie zdrowia określana jest jako stabilna. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 35 pacjentów z Covid-19.

Do tej pory obie dawki szczepionki Covid-19 przyjęło 76,5 proc. osób powyżej 16 lat, a jedną 83,6 proc.