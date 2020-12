​Premier Słowacji Igor Matovič poinformował, że uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. W związku z sytuacją członkowie rządu muszą przejść na kwarantannę.

Igor Matovič / OLIVIER HOSLET / POOL / PAP/EPA

Jako pierwszy o zakażeniu Matoviča poinformował portal aktuality.sk. Później potwierdził to sam premier na swoim Facebooku.

Od dziewięciu miesięcy nieustannie walczę z osobami, którzy mierzą tempo rozwoju epidemii wyłącznie ilością zamkniętych barów i zwracają ludzi przeciwko własnemu rządowi. Przyznaję, że już nie mogę, czekałem na przynajmniej kilka dni bez stresu - napisał Matovič, odnosząc się do ostatnich konfliktów w rządzie. Wczoraj premier stwierdził, że minister gospodarki Richard Sulik widzi tylko cyfry, a nie ludzi, przez co nie spieszy się z zamówieniem dodatkowych testów antygenowych.

Miałam w święta pomagać w szpitalu, by zwrócić uwagę na ofiary naszego egoizmu - chorych, zmarłych i zmęczonych medyków. Teraz plany prawdopodobnie będą trochę inne. Statystycznie powinienem przeżyć bez komplikacji, ale gdybym miał okazję poświęcić życie dla życia tysiąca niewinnych ofiar, to tak zrobię - podkreślił.

W związku z zakażeniem szefa rządu na kwarantannę zostało wysłanych kilku wysoko postawionych urzędników, m.in. przewodniczący parlamentu Boris Kollar, minister inwestycji, rozwoju regionalnego i informatyzacji Veronika Remišova, minister edukacji, nauki, badań i sportu Branislav Gröhling, minister spraw wewnętrznych Roman Mikulec oraz minister finansów Eduard Heger. W ostatnich dniach pozytywny wynik testu na Covid-19 otrzymał także minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Mičovsky.

Remišova w Radiu Expres powiedziała, że to "nieprzyjemna wiadomość". O pozytywnym wyniku premiera dowiedziała się dopiero podczas wywiadu.

Jak mi to teraz mówicie, to pakuję swoje rzeczy i idę na kwarantannę. Co do ewentualnego paraliżu działań rządów, to jesteśmy przygotowani, mamy komputery, mamy szkolenie. Możemy pracować online - powiedziała.

Na Słowacji w ostatnich dniach wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. Rząd zdecydował o wprowadzeniu surowych restrykcji, m.in. zakazu wychodzenia z domu i obostrzeń dot. podróży. Nowe regulacje będą obowiązywały od 19 grudnia do 10 stycznia.