Z powodu pandemii od nowego roku szkolnego we Włoszech uczniowie będą siedzieć w jednoosobowych ławkach. Ich dostawa do placówek oświatowych ma zakończyć się w pierwszym tygodniu września.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Zapewnienie dystansu społecznego w szkołach i rozwiązanie problemu klas, w których jest nawet ponad 30 uczniów - to niektóre z najważniejszych zadań włoskiej oświaty. Rok szkolny ma rozpocząć się 14 września.

Jak podała agencja Ansa, Ministerstwo Oświaty zapewniło kuratoria i dyrekcje szkół, że jednoosobowe ławki zostaną dostarczone do 7 września.



Resort wyjaśnił zarazem, że dostawa nowych ławek nie jest zwykłą zmianą wyposażenia, ale jest konieczna po to, by jak najbardziej racjonalnie wykorzystać przestrzeń w klasach i zapewnić dystans między miejscami.



Sugestie dotyczące urządzenia klas w dobie pandemii opracowują eksperci. Ich zdaniem jednoosobowe ławki o rozmiarach 70 na 50 centymetrów to najlepsze rozwiązanie. Szerokość przejścia między ławkami powinna wynosić 60 centymetrów, dzięki czemu uczniowie będą siedzieć metr od siebie.