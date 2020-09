Rząd Portugalii zdecydował o przywróceniu tzw. teleszkoły, czyli programów oświatowych emitowanych w telewizji publicznej dla uczniów na kwarantannie. Decyzja ma związek z notowanym od września wzrostem dynamiki zakażeń koronawirusem w tym kraju.

zdjęcie ilusracyjne / MARIO CRUZ / PAP/EPA

Jak potwierdziło w czwartek ministerstwo oświaty, teleszkoła prowadzona będzie we wrześniu w ramach zajęć nieobowiązkowych. Resort wskazał, że z zajęć tych będą mogli korzystać jedynie uczniowie objęci kwarantanną.

Teleszkoła przygotowaniem do zamknięcia placówek?

Lizbońskie radio “Observador" podało, że choć zajęcia w nowym roku szkolnym ruszają w portugalskich placówkach publicznych dopiero od poniedziałku, to w wielu uruchomionych od początku września szkołach prywatnych zanotowano już infekcje koronawirusem wśród uczniów.



Według portugalskiej rozgłośni, wznowienie przez rząd Antonia Costy fakultatywnych zajęć oświatowych na jednym z kanałów telewizji publicznej RTP służy przygotowaniu infrastruktury pod możliwe zamknięcie szkół wraz z drugą falą epidemii



“Observador" podaje, że przesłanką do przywrócenia zdalnych zajęć może być rozszerzenie teleszkoły o lekcje dla szkół średnich. Wcześniej zajęcia te, prowadzone do lipca, obejmowały jedynie telelekcje dla szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Coraz więcej zakażeń, w środę padł rekord

Portugalskie ministerstwo oświaty uruchomiło zajęcia w ramach zdalnej szkoły w kwietniu, ponad miesiąc po zamknięciu placówek oświatowych wskutek epidemii.



W Portugalii od początku września obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem. W środę w kraju potwierdzono prawie 650 nowych infekcji, czyli najwięcej podczas jednej doby od kwietnia.