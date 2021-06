Podróżowanie po Europie wciąż wiąże się z koniecznością przedstawiania ujemnych testów na obecność koronawirusa. Zazwyczaj zwolnione są z tego małe dzieci, ale nie ma jednolitych reguł. Do Chorwacji bez badania wjadą dzieci do 12 lat, a do Grecji - do 5 lat.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Przy podróżach do Włoch z obowiązku przedstawienia wyników tekstu są zwolnione dzieci do 2 lat.

Granica wieku jest najwyższa w wypadku Chorwacji, gdzie z testów zwolnione są dzieci do 12. roku życia podróżujące z rodzicami lub opiekunami. Ci ostatni muszą spełnić takie wymogi, jak przedstawienie negatywnego wyniku testu antygenowego - nie starszego niż sprzed 48 godz. - lub PCR - wykonanego najwcześniej 72 godz. przed przybyciem. Zamiast badania można okazać świadectwo szczepień przeciw Covid-19 (musi minąć 14 dni od drugiej dawki) lub test potwierdzający przebycie infekcji w ciągu od 180 do 11 dni przed planowanym wjazdem.





Przy podróży do Grecji nie trzeba okazywać testu dla dzieci do 5. roku życia. Starsze dzieci obowiązują te same zasady co dorosłych. Turyści muszą się wylegitymować negatywnym wynikiem testu PCR przeprowadzonym nie wcześniej niż 72 godz. przed przyjazdem. Zwalnia z niego przejście pełnego cyklu szczepień przeciw Covid-19 (musi upłynąć 14 dni od podania ostatniej dawki) lub zaświadczenie o przejściu infekcji (od 9 do 2 miesięcy przed przyjazdem).



Turyści wybierający się do Hiszpanii muszą przedstawić negatywny wynik testu antygenowego lub PCR wykonanego nie wcześniej niż na 72 godz. przed przyjazdem. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci poniżej 6. roku życia. Według zapowiedzi hiszpańskiego rządu, od poniedziałku bez konieczności przedstawiania badania będą mogły wjechać osoby, które co najmniej dwa tygodnie wcześniej przyjęły drugą dawkę szczepionki.



Przy przekraczaniu granicy Włoch trzeba okazać negatywny wynik testu antygenowego lub PCR sprzed maksymalnie 48 godz. Nie dotyczy to dzieci poniżej 2. roku życia.



W przypadku podróży do Portugalii obowiązują podobne regulacje. Również i w tym kraju nie ma potrzeby wykonywania testu dla dzieci, które nie skończyły 2 lat. Pozostałe osoby muszą przedstawić rezultaty badania wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed lotem.



Przy podróży na Cypr z obowiązku przedstawiania wyniku badań zwolnione są dzieci do 12. roku życia. Pozostałe osoby muszą okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego do 72 godz. przed podróżą lub dokument potwierdzający przyjęcie szczepień.



W Bułgarii testu nie wymaga się od dzieci, które nie ukończyły 5-go roku życia. Pozostali podróżni muszą przy wjeździe wylegitymować się negatywnym wynikiem badania antygenowego (maksymalnie sprzed 48 godz.) lub PCR (nie starszych niż sprzed 72 godz.). Zamiast testu można okazać świadectwo szczepień (druga dawka musi być przyjęta najpóźniej dwa tygodnie przed wjazdem) lub zaświadczenie o przebyciu infekcji.



Lecąc na Maltę turyści z Polski muszą jeszcze na lotnisku przedstawić negatywny wynik badania PCR nie starszego niż sprzed 72 godz. Nie dotyczy to dzieci do 5. roku życia.



Wjeżdżając do Turcji trzeba przedstawić negatywny wynik badania PCR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godz. przed początkiem podróży. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do 6. roku życia.



Turyści udający się do Egiptu muszą spełnić takie same kryteria. Również do tego kraju bez testu mogą podróżować dzieci do 6 lat.



Czarnogóra nie wymaga badania na obecność koronawirusa dzieci, które nie skończyły 5. roku życia. Reszta podróżnych musi okazać negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego), świadectwo szczepień lub nie starsze niż 30-dniowe badanie potwierdzające wytworzenie przeciwciał przeciw SARS-CoV-2.



Albania i Macedonia Północna to jedne z nielicznych państw świata, do których mieszkańcy Polski mogą wjechać bez konieczności przedstawiania wyniku testu.

Od 1 lipca w państwach Wspólnoty ma obowiązywać Unijny Certyfikat Covid