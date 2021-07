54 674 nowe zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii. To piąty dzień z rzędu z rekordowym bilansem podczas tej fali koronawirusa - podał brytyjski rząd. Z powodu Covid-19 zmarło ostatniej doby 41 osób.

Kolejka chętnych do szczepień / VICKIE FLORES / PAP/EPA

W porównaniu z poprzednim dniem liczba stwierdzonych zakażeń jest wyższa o ponad 2800. To także najwyższy dobowy bilans od 15 stycznia tego roku. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii było tylko 10 dni, gdy liczba wykrytych zakażeń była wyższa od tej podanej w sobotę - wszystkie miały miejsce między 31 grudnia zeszłego roku a 15 stycznia, gdy trwał szczyt drugiej fali. Łączna liczba wykrytych infekcji wzrosła tym samym do prawie 5,39 mln, co jest siódmym najwyższym wynikiem na świecie.

Podana w sobotę liczba zgonów jest najmniejsza od czterech dni. Jednocześnie choć poziom zakażeń zaczyna dorównywać tym ze stycznia, to bilanse zgonów są 30-40 razy niższe niż w styczniu. Tym brytyjski rząd uzasadnia budzącą kontrowersje decyzję o zniesieniu w Anglii od poniedziałku wszystkich prawnie obowiązujących restrykcji covidowych.



Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarły 128 683 osoby.



Do piątku włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało prawie 46,23 mln osób, a obie - 35,73 mln. Stanowi to odpowiednio 87,8 proc. oraz 67,8 proc. dorosłych mieszkańców kraju.

Zakażony minister zdrowia

Brytyjski minister zdrowia Sajid Javid poinformował w sobotę, że przeprowadzony u niego test potwierdził obecność koronawirusa. Zapewnił, że dzięki szczepieniu objawy choroby są bardzo łagodne.

Javid, który otrzymał już obie dawki szczepionki przeciw Covid-19, w opublikowanym na Twitterze nagraniu wideo wyjaśnił, że w piątek wieczorem poczuł się "nieco osłabiony" i wykonał szybki test antygenowy, a ponieważ jego wynik okazał się pozytywny, izoluje się wraz z rodziną w oczekiwaniu na wynik testu typu PCR.



Dziś rano uzyskałem pozytywny wynik testu na Covid-19. Czekam na mój wynik PCR, ale na szczęście przyjąłem szczepionki i objawy są łagodne. Proszę, zgłoście się po swoje szczepienie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście - powiedział Javid. Przypomniał, że wszyscy, którzy czują się osłabieni lub mieli kontakt z kimś, kto uzyskał pozytywny wynik, powinni wykonać szybki test.

We wtorek Javid odwiedził dom opieki w Streatham w południowym Londynie, a wcześniej tego dnia był w parlamencie.

Javid objął stanowisko ministra zdrowia trzy tygodnie temu, zastępując Matta Hancocka, który ustąpił po tym, jak został przyłapany na złamaniu obowiązujących restrykcji covidowych. Również Hancock miał w przeszłości koronawirusa - w pierwszej fazie pandemii, wiosną zeszłego roku.