Od dzisiaj przybywający do Wielkiej Brytanii z Polski muszą odbyć dwutygodniową kwarantannę. Władze w Londynie podjęły decyzję o przywróceniu naszego kraju na listę państw objętych tym wymogiem z powodu rosnącej znacząco liczby zakażeń koronawirusem nad Wisłą. Zapisy o obowiązku odbycia kwarantanny przewidują jednak wyjątki.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Co do zasady od godziny 4 nad ranem w sobotę dwutygodniową kwarantannę będą musieli odbyć przybywający na Wyspy z Polski - bez względu na to, w jaki sposób się do Wielkiej Brytanii dostaną: a więc niezależnie od tego, czy podróżować będą drogą morską, samolotem, pociągiem czy samochodem.

Zarządzenie dotyczy wszystkich regionów Zjednoczonego Królestwa.

Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnieni będą jednak np. kierowcy ciężarówek przewożący towary i osoby podróżujące - drogą lotniczą - tranzytem do innego państwa.

Wyjątek obejmie także zatrudnionych w branży rolniczej, którzy mają zapewnioną pracę na konkretnej farmie, a także zarejestrowanych pracowników służby zdrowia - ale tylko wtedy, gdy przybędą do Wielkiej Brytanii, by wykonywać obowiązki zawodowe.