Od poniedziałku wejdą w życie zmiany związane z przekraczaniem granicy z Czechami. Polska znalazła się na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania na Covid-19.

Zdj. ilustracyjne / Clemens Bilan / PAP/EPA

Nasz kraj zabarwił się na czerwono i podróżnych z Polski wjeżdżających na terytorium Czech będą obowiązywać spore ograniczenia, m.in. obowiązek wykonywania testów na koronawirusa.

Zwolnieni z wykonywania testów będą pracownicy transportu międzynarodowego, pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci, którzy przekraczają granicę przynajmniej raz w tygodniu, by dostać się do szkoły. Nie będą go musiały robić również osoby, które w ciągu 12 godzin przejeżdżać będą przez Czechy tranzytem lub będą podróżować do Czech na czas nieprzekraczający 12 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych.

Jeśli ktoś zamierza przebywać w Czechach dłużej, musi zrobić test i w ciągu 5 dni przekazać wynik służbom sanitarnym. Na razie nie ma mowy o tym, by wrócić miały posterunki na granicach. Podróżni muszą się jednak liczyć z kontrolą zarówno tuż po przekroczeniu granicy, jak i w głębi kraju.

Szczegółowe informacje znajdziecie >>>TUTAJ<<<





Nasze Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 27 086 nowych przypadkach Covid-19. Zmarło 445 zakażonych SARS-CoV-2 pacjentów - to najwięcej od początku pandemii w Polsce.