Włoski rząd wprowadza obowiązek noszenia maseczek także na zewnątrz. Ponadto skraca ważność paszportu covidowego do 6 miesięcy. Gabinet Mario Draghiego ogłosił nowe restrykcje w związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej.

Kolejki po testy przed włoskimi aptekami / MATTEO CORNER / PAP/EPA

W związku z lawinowo rosnącą liczbą zakażeń we Włoszech tamtejszy rząd wprowadził nowe zarządzenie - obowiązek zasłaniania ust i nosa także na zewnątrz.

Co ważne - także dla planujących wyjazd w ferie na narty do tego kraju - Włosi skrócili ważność certyfikatów covidowych do 6 miesięcy.

To z powodu rozprzestrzeniającego się w tym kraju nowego wariantu koronawirusa. Rano prasa podała, że liczba zakażeń Omikronem wrosła sto razy.

Już jedna czwarta wszystkich zakażeń wywołana jest przez nowy wariant.

Dwa tygodnie temu takie zakażenia stanowiły 0,2-0,3 proc. wszystkich.

We Włoszech padł nowy dzienny rekord liczby zakażeń w obecnej fali pandemii: ponad 36 tysięcy. Tak wielu przypadków koronawirusa nie notowano w kraju od końca listopada zeszłego roku. Na Covid-19 zmarło 146 osób.