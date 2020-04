315 osób zmarło z powodu Covid-19 w Niemczech w ciągu ostatniej doby - podał w czwartek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To najwyższa dotąd liczba zgonów w ciągu jednego dnia. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w RFN to 3 569.

Zdjęcie ilustracyjne / FILIP SINGER / PAP/EPA

Liczba dobowo zarejestrowanych zgonów wzrosła o 30 przypadków w stosunku do danych z dnia poprzedniego.

Wirusa wykryto u 2 866 nowych osób. To o 404 przypadki więcej niż w dniu poprzednim. Dobowa liczba infekcji rośnie w Niemczech drugi dzień z rzędu. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia koronawirusem to 130 450.



/ Grafika RMF FM

Ok. 4,5 tys. osób zainfekowanych koronawirusem wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby - poinformował RKI. Ogólnie wyzdrowiało ok. 77 tys. zakażonych, czyli 59 proc. wszystkich zainfekowanych koronawirusem, zidentyfikowanych w Niemczech.



Najwięcej zakażeń koronawirusem wykryto w Bawarii - 35 142, z czego ok. 17 800 zainfekowanych już wyzdrowiało, w Nadrenii Północnej-Westfalii - 26 383, z czego wyzdrowiało już ok. 18 tys., i w Badenii-Wirtembergii - 25 881, z czego wyzdrowiało ok. 13 900 - przekazał RKI.