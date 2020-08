Od dziś zmieniają się zalecania brytyjskiego rządu w sprawie powrotu Brytyjczyków do pracy. Dotyczy to głównie osób, które nie mogą pracować zdalnie i od początku pandemii koronawirusa nie podjęły zatrudnienia. Jak donosi korespondent RMF FM Bogdan Frymorgen, to niezwykle ważny moment, który może zaważyć na przyszłości brytyjskiej gospodarki.

