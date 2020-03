Holenderski minister ds. opieki zdrowotnej Bruno Bruins, odpowiedzialny za walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zrezygnował w czwartek z powodu wyczerpania. Dzień wcześniej zemdlał podczas debaty parlamentarnej.

Holenderski minister ds. opieki zdrowotnej Bruno Bruins / HOLLANDSE HOOGTE/Phil Nijhuis / PAP/EPA

Bruins źle się poczuł w środę wieczorem podczas dyskusji na temat koronawirusa. 56-letni minister powiedział potem, że był wyczerpany po tygodniach intensywnej pracy.

Jego obowiązki przejmie minister ds. zdrowia i opieki społecznej Hugo de Jonge.



W Holandii 2460 zakażeń koronawirusem