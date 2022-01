W Hiszpanii w okresie pandemii Covid-19 i związanego z nią kryzysu gospodarczego przybyło od marca 2020 r. około 2,5 mln osób żyjących na skraju ubóstwa. Takie wnioski przekazał w najnowszym raporcie hiszpański oddział Caritas.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W dokumencie katolickiej organizacji, który w piątek cytują hiszpańskie media, wskazano, że łącznie już w biedzie lub na granicy ubóstwa żyje około 11 mln obywateli tego 47-milionowego kraju.



Jak poinformował koordynator raportu Caritas Raul Flores, autorzy studium wskazali, że blisko 2 mln gospodarstw domowych w Hiszpanii żyje obecnie z dochodów tylko jednego członka rodziny, który dodatkowo ma niestabilną sytuację zawodową.



“Jest to taka sytuacja, kiedy jedyny żywiciel rodziny był podczas minionego roku co najmniej przez trzy miesiące na bezrobociu", wskazał Flores, określając zjawisko nasilającego się ubóstwa mianem “szokującego".



Tymczasem, jak wskazała szefowa hiszpańskiej Caritas Natalia Peiro, w przypadku 34 proc. rodzin w okresie pandemii zostały one zmuszone do oszczędzania na zakupie podstawowych dóbr konsumpcyjnych, takich jak żywność i odzież.



Według szacunków władz Hiszpanii aktualny poziom bezrobocia w tym kraju wynosi 14,6 proc. Gabinet Pedro Sancheza ocenia, że na przełomie 2021 r. i 2022 r. bez pracy było w Hiszpanii 76,8 tys. osób.