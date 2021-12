W Hiszpanii padł we wtorek dzienny rekord zakażeń koronawirusem od początku pandemii - podał resort zdrowia w Madrycie, wskazując na prawie 50 tys. dobowych przypadków infekcji.

Zdjęcie ilustracyjne / LUIS TEJIDO / PAP/EPA

Ministerstwo zdrowia sprecyzowało, że podczas minionej doby liczba zgonów na Covid-19 wzrosła o 98 przypadków do łącznego poziomu 88,8 tys.



Resort wskazał, że wraz z zanotowanymi od poniedziałku 49,8 tys. zakażeń w sumie w Hiszpanii potwierdzono już 5,58 mln infekcji koronawirusem. Zaznaczył, że tylko pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem liczba przypadających na 100 tys. obywateli zakażeń zwiększyła się o 86 do poziomu blisko 700.



Hiszpańskie służby medyczne szacują, że już co drugi przypadek zakażenia SARS-CoV-2 w tym kraju to infekcja nowym wariantem koronawirusa Omikron. Na początku grudnia odsetek ten w całości zachorowań na Covid-19 wynosił zaledwie 3 proc.

W pełni zaszczepionych prawie 90 proc. obywateli

Komentatorzy wskazują, że w środę po południu może zapaść decyzja, dotycząca wprowadzenia przez rząd Pedro Sancheza restrykcji w obliczu nasilania się szóstej fali pandemii.



Dotychczas szef centrolewicowego gabinetu utrzymywał, że wraz ze zwiększeniem liczby zachorowań na Covid-19 najlepszym rozwiązaniem jest nasilenie procesu szczepień i objęcie nimi dzieci poniżej 12. roku życia.



Hiszpania należy do światowej czołówki pod względem szczepień przeciwko koronawirusowi. Według resortu zdrowia do wtorkowego wieczora w pełni zaszczepiło się w tym kraju 89,7 proc. obywateli powyżej 12. roku życia.