Galeria sztuki w Paryżu znalazła sposób na to, by ułatwić odwiedzającym zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Każdy z turystów przy wejściu zakłada specjalny kapelusz ze specjalnymi „skrzydłami”, które uniemożliwiają zbliżanie się do siebie.

