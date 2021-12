O 42 proc. wzrosła we Włoszech w ciągu tygodnia liczba zakażeń koronawirusem - podała medyczna fundacja Gimbe. To według ekspertów efekt wariantu Omikron, który odpowiada za około 28 proc. nowych infekcji. Instytut Służby Zdrowia przewiduje, że wkrótce będzie on dominował.

