We wszystkich regionach Francji kontynentalnej przekroczony został poziom alarmu epidemicznego. Ogłosiło to tamtejsze ministerstwo zdrowia, które zaapelowało do obywateli i zagranicznych turystów o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Epidemiolodzy podkreślają, ze czwarta fala epidemii koronawirusa, spowodowana bardzo zaraźliwym wariantem Delta, nabiera we Francji rozpędu.

