Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock przyznał się do złamania restrykcji epidemicznych, ale zapewnił, że nie ma zamiaru rezygnować. Na opublikowanych dziś przez tabloid "The Sun" zdjęciach widać, jak Hancock całował doradczynię ze swojego resortu. Gazeta twierdzi, że minister ma z nią romans.

Matt Hancock / PAP/EPA

"The Sun" opublikował dziś zdjęcia 42-letniego Hancocka obejmującego się i całującego się w budynku resortu z Giną Coladangelo. To lobbystka, którą Hancock zatrudnił w resorcie w zeszłym roku.

Zdjęcia zostały wykonane 6 maja, w czasie, gdy wciąż obowiązywał nakaz zachowywania dystansu w stosunku do osób spoza własnego gospodarstwa domowego lub tzw. bańki wsparcia. Nakaz ten zniesiony został od 17 maja.

Hancock jest żonaty, a Coladangelo ma męża. Znają się z czasów studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim. Hancock zatrudnił w Coladangelo we wrześniu zeszłego roku, a jej obowiązki obejmują 15-20 dni pracy w rocznie, za co dostaje 15 tys. funtów.



Przyznaję, że w tych okolicznościach naruszyłem wytyczne dotyczące dystansu społecznego. Zawiodłem ludzi i jest mi bardzo przykro - oświadczył minister zdrowia. Pozostaję skupiony na pracy, aby wydobyć kraj z tej pandemii i byłbym wdzięczny za uszanowanie prywatności mojej rodziny w tej osobistej sprawie - dodał.