Nagrodę za wierność otrzymał we Włoszech pies, który podczas kwarantanny w plecaku zanosił gazety i artykuły pierwszej potrzeby matce swojej właścicielki. Kobieta nie odwiedzała starszej matki osobiście, by nie narazić jej na ryzyko zarażenia koronawirusem.

10-letni pinczer o imieniu Luigi stał się kurierem. Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Dziennik "Corriere della Sera" podał, że 10-letni pinczer o imieniu Luigi w miesiącach zamknięcia kraju z powodu pandemii stał się kurierem, który krążył między domem swojej właścicielki i jej ponad 70-letniej matki. Obie mieszkają w miejscowości Feltre w prowincji Belluno na północy. Postanowiły nie kontaktować się osobiście i korzystać z pośrednictwa psa, przez którego przekazywały sobie różne produkty i wszystko, co potrzebne.

Przyznawaną co roku od prawie 60 lat nagrodę za psią wierność i służbę wręczono Luigiemu w miejscowości San Rocco di Camogli koło Genui.



Historia tego niezwykłego psa, który naprawdę pomógł ludziom, wniosła sporo radości - podkreśliło stowarzyszenie przyznające nagrodę. Zaznaczyło zarazem, że jest to też okazja do przypomnienia, że psy nie przenoszą Sars-CoV-2.